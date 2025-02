Inter, Zalewski ko: quante partite rischia di saltare

Altro stop imprevisto in casa Inter per infortunio, Inzaghi deve rinunciare anche al neo arrivato esterno polacco. Tutti i dettagli sui tempi di recupero

La gioia di aver ritrovato la vittoria in casa a scapito del Genoa non è poi durata così tanto. Giusto il tempo di raccogliere i tre punti in classifica e qualche energia residua. Le poche che restano, di una squadra ben spremuta dall’elevato numero di impegni recenti.

L’Inter ha dovuto tornare subito coi piedi per terra, senza neppure godere del risultato sfavorevole maturato dal Napoli. Perché in una manciata di giorni, l’infermeria ha accolto nuovi volti dopo aver liberato, soltanto poco tempo prima, Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu.

Gli infortuni di Joaquin Correa (a gara in corso) e di Davide Frattesi, nonostante quest’ultimo fosse stato regolarmente convocato da Simone Inzaghi, creano adesso una nuova emergenza. Aggravata ulteriormente da un’altra delicatissima situazione in organico.

A pochi giorni di distanza dal match infrasettimanale dei quarti di Coppa Italia con la Lazio e lo scontro diretto d’alta classifica del prossimo sabato con Il Napoli, il tecnico piacentino perde un altro tassello in organico. Ancora una volta per infortunio.

Dopo Correa e Frattesi tocca a Zalewski, nuovo infortunio e niente Napoli

A pagare lo scotto in allenamento è il nuovo arrivato Nicola Zalewski, il quale ha rimediato un fastidio muscolare nel corso dell’ultima sessione tenuta alla Pinetina assieme al resto del gruppo nerazzurro.

Da subito preso in cura dallo staff medico, l’esterno polacco si è sottoposto quest’oggi ai primi accertamenti strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba destra.

Questo si traduce inevitabilmente in un periodo di stop forzato, dalla durata precisa ancora sconosciuta. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, ma è dato quasi per scontato che Zalewski salterà i due impegni imminenti dell’Inter fra coppa e campionato.

La speranza di Inzaghi consiste nel riaverlo con sé in vista della partita successiva di Champions League contro il Feyenoord, sebbene permangano ancora leciti dubbi che verranno sciolti soltanto nel momento in cui l’Inter pubblicherà il nuovo bollettino medico sui propri canali ufficiali.