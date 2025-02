Marotta: “Il ciclo di Inzaghi non è terminato”. Poi annuncio di mercato

Giuseppe Marotta ha parlato dopo l’Assemblea dei soci e ha chiarito degli elementi essenziali sul futuro dell’Inter: le dichiarazioni tra Inzaghi e mercato

È una giornata importante per l’Inter, dato che si è svolto il CdA che ha ratificato l’ingresso di tre nuovi membri. Ma non mancano anche gli annunci sul calciomercato e sul futuro di Simone Inzaghi. Giuseppe Marotta, infatti, ha parlato in conferenza stampa dopo la fine dell’Assemblea. Ecco le sue dichiarazioni.

LOTTA SCUDETTO – “Ci sono ancora 12 giornate da giocare e tanti punti in palio: è uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni. Per ora ci sono tre squadre candidate e i giochi restano aperti. Noi vogliamo essere attori protagonisti. Siamo primi in campionati e con orgoglio l’unica squadra italiana rimasta ancora in corsa in Champions League. Il Napoli e il suo allenatore stanno facendo un ottimo lavoro e insieme all’Atalanta siamo le tre lepri del campionato”.

LA RISPOSTA SUL VAR – “Credo che il protocollo vada perfezionato. La tecnologia deve riportare la soggettività e la centralità dell’arbitro”.

IL FUTURO DI INZAGHI – “Con Inzaghi non abbiamo parlato del rinnovo, ma semplicemente perché il rapporto con lui è molto buono. Il ciclo Inzaghi non è terminato e ci piacerebbe proseguire con lui“.

UNA NUOVA ERA SUL CALCIOMERCATO – “La filosofia sarà leggermente modificata. La proprietà vuole tornare a investire su profili giovani e che possano rappresentare un asset patrimoniale. Non vogliamo privarci dei giocatori migliori. È certo che per far quadrare numeri e bilancio qualche operazione in uscita andrà fatta. Cambia il modello, ma non ci sarà un cambiamento radicale sul mercato”.

ARRIVA LA SECONDA SQUADRA – “Annuncio anche che nella prossima stagione l’Inter avrà una seconda squadra e verosimilmente giocheremo a Monza”.