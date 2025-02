Affare in saldo, l’Inter si fionda sul bomber italiano

C’è anche l’Inter sul bomber di Serie A. Sembra davvero inevitabile la sua cessione in estate e le pretendenti, oltre ai nerazzurri, non mancano

Sarà rivoluzione in attacco per l’Inter nella prossima stagione. Questa è già una certezza del prossimo mercato dei nerazzurri che, come confermato ulteriormente da Marotta a margine dell’assemblea soci, si focalizzerà prevalentemente sugli acquisti di giovani calciatori che garantiscano asset patrimoniale e un apporto di qualità all’organico.

Nell’attacco dell’Inter della prossima stagione non ci saranno Correa e Arnautovic, entrambi destinati all’addio in scadenza di contratto. In bilico anche la posizione di Taremi che ha ancora la parte finale dell’annata per cambiare le sorti di una stagione finora avara di gol e buone prestazioni. A 33 anni e con un ingaggio da 3 milioni a stagione, non è escluso che Taremi possa lasciare spazio a un attaccante più giovane che possa fungere da alternativa sia a Lautaro che Thuram.

Oltre a Santiago Castro del Bologna, l’Inter sta seguendo anche un altro attaccante protagonista in campionato, destinato a lasciare il suo club al termine di una stagione già in doppia cifra nello score dei gol realizzati in Serie A.

Inter sul bomber della Serie A, attenzione alle possibile contropartite

Con il contestato rigore segnato contro il Lecce, Lorenzo Lucca è arrivato a quota dieci gol con l’Udinese. Un scena davvero surreale, quella vista al Via del Mare, con l’attaccante bianconero irremovibile nel volersi presentare dal dischetto nonostante le proteste dei compagni in quanto il rigorista designato era Thauvin. Immediatamente sostituito, per Lucca ora non è da escludere una possibile multa da parte del club.

Il presidente Pozzo ha chiuso l’episodio che, comunque, potrebbe avere conseguenze decisive per il futuro dell’attaccante in bianconero, decretandone la cessione già peraltro sfiorata a gennaio quando il Milan ha provato a prenderlo prima dell’acquisto di Gimenez dal Feyenoord.

L’Inter è tra i club interessati a Lucca. I nerazzurri potrebbero spingersi a un’offerta di almeno 20 milioni, anche se la valutazione dell’Udinese è decisamente superiore. Per abbassarla, l’Inter potrebbe proporre all’Udinese almeno una pedina di scambio gradita ai bianconeri ovvero il difensore Tomas Palacios o l’attaccante Francesco Pio Esposito per il quale i nerazzurri cercano un club che possa fargli compiere, in prestito, la sua prima esperienza in Serie A.

La concorrenza per l’Inter non manca. Il Milan potrebbe tornare su Lucca con la mancata conferma di Abraham. Sull’attaccante dell’Udinese c’è anche la Roma come confermato da Ranieri al termine del recente match dei giallorossi contro i friulani nel quale Lucca ha segnato il gol del vantaggio dei suoi. Rinforzerà il suo attacco anche la Fiorentina. Palladino stravede per il centravanti e lo aveva richiesta alla dirigenza già la scorsa estate prima dell’arrivo di Gudmundsson, il cui riscatto dal Genoa resta incerto.