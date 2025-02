La bomba prima di Napoli-Inter: “Rottura col presidente, addio a giugno”

Presunte tensioni in casa partenopea a pochi giorni di distanza dal fischio d’inizio del match-scudetto con l’Inter, ecco la causa scatenante dell’eventuale separazione estiva con De Laurentiis

L’improvviso scoppio di nuovi infortuni in organico non ha piegato l’entusiasmo dell’Inter, felice di aver finalmente staccato il Napoli di una lunghezza in classifica dopo settimane di dominio partenopeo.

Merito dello spirito resiliente degli uomini di Simone Inzaghi, ma anche di quel pizzico di fortuna che ha anticipato il passo falso della squadra di Antonio Conte contro il Como, proprio ad una sola giornata di distanza dalla partita che per molti potrebbe decidere le sorti di questa stagione di Serie A.

Forse è ancora presto per sbilanciarsi e per questo lasceremo che sia il campo a parlare. Del resto ogni partita di campionato, al di là della forza e la qualità dei protagonisti impegnati settimana dopo settimana, pesa pur sempre tre punti.

La differenza in classifica, seppur minima, non spaventa nemmeno il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il quale, mediante una nota diramata sul proprio profilo ‘X’, ha invogliato il popolo partenopeo a mantenere alto il proprio calore nei confronti di una squadra che finora ha saputo distinguersi. E che rappresenta, fino a prova contraria, una minaccia viva per l’Inter di Inzaghi.

“Siamo una grande squadra, con un grande Allenatore”, si legge. Un allenatore con la A maiuscola, perché di fatto Conte ha infuso esattamente la sua idea di calcio all’interno di una squadra da riformare. Eppure per qualcuno, l’elogio di De Laurentiis sarebbe soltanto di facciata. Una frase ad effetto, come dire, per par condicio.

Mola rivela: “Tensioni e probabile divorzio De Laurentiis-Conte”

La verità dei fatti, secondo quanto riportato dal giornalista Giulio Mola, sarebbe nascosta ben più in profondità. L’ambiente napoletano non è affatto sereno come potrebbe apparire in superficie. Ci sarebbero tensioni entro le mura del Maradona che trascendono l’invidiabile posizionamento in classifica e lo stato di forma dei giocatori.

Qualcosa, infatti, incrina sempre più il rapporto fra il presidente De Laurentiis e lo stesso Conte. Per motivazioni che affondano le proprie radici a situazioni passate. Culminate, probabilmente, anche a seguito della cessione di Kvicha Kvaratskhelia. Sostituito poi da Noah Okafor, fatto di un’altra pasta.

“Da giorni i due non si parlano“, si legge nel post su ‘X’ di Mola. Tale freddezza nei rapporti potrebbe portare persino ad un divorzio in estate “anche in caso di vittoria dello Scudetto”, dopo appena una stagione dall’insediamento ufficiale. “Milan, Juventus, Roma o estero?”, ha poi aggiunto il giornalista. Domanda lecita, ma non corriamo troppo. Lasciamo che le cose vadano per come devono andare.