Inter-Milan, quando si gioca la semifinale di Coppa Italia: data e orario

Inter-Milan, ecco quando si gioca la semifinale di Coppa Italia. Le date e gli orari dei Derby

E così ci saranno cinque Derby in questa stagione. Dopo i due di campionato e la finale di Supercoppa Italiana, Inter e Milan si affronteranno anche nella semifinale di Coppa Italia che prevede, a differenza dei turni precedenti, il doppio confronto tra andata e ritorno. Si giocherà con la regola europea della somma dei gol con eventuali supplementari in caso di parità al ritorno.

Il derby d’andata si giocherà mercoledì 2 aprile alle 21. La data del ritorno si disputerà invece tra martedì 22 e giovedì 24 aprile, nella settimana post Pasqua. I due Derby di Coppa Italia saranno trasmessi in chiaro, in diretta tv, su Mediaset.

La programmazione del ritorno dipenderà anche dal calendario di Serie A. Per l’Inter, la sfida di andata si colloca tra quelle con Udinese e Parma. Il ritorno, invece, tra i due match con Bologna e Roma, verosimilmente decisivi nella volata scudetto. Il Milan, invece, avrà l’andata tra Napoli e Fiorentina e il ritorno tra Atalanta e Venezia.

Inter-Milan, i precedenti recenti in Coppa Italia

Da inizio decennio, Inter e Milan si affrontate più volte nelle coppe nazionali. In Supercoppa Italiana, una vittoria per parte con il 3-0 per l’Inter nella finale 2023 in gara secca e il recente 2-3 in rimonta per il Milan nella Final Four di inizio gennaio.

Due le qualificazioni per l’Inter nei precedenti recenti in Coppa Italia. Nell’edizione 2020-2021, i nerazzurri di Antonio Conte si imposero 2-1 nel quarto di finale in gara unica (quello della rissa tra Lukaku e Ibrahimovic) grazie al gol decisivo ai supplementari su punizione di Eriksen. Nell’annata seguente, quella del duello scudetto poi vinto dal Milan, l’Inter di Inzaghi si impose in semifinale. Dopo lo 0-0 dell’andata, al ritorno 3-0 per i nerazzurri con la doppietta di Lautaro e il gol di Gosens. In finale, poi, l’Inter vinse 4-2 contro la Juventus dopo i tempi supplementari.

La finale di Coppa Italia 2024-2025 è prevista il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Inter o Milan affronteranno la vincente dell’altra semifinale tra Bologna e una tra Juventus e Empoli, quest’ultime in campo mercoledì sera nell’ultimo quarto di finale. Anche per questa edizione, la qualificazione alla finale di Coppa Italia garantisce l’accesso alla prossima Final Four di Supercoppa Italiana. Importanti anche i premi in palio. La vincitrice del trofeo incassa 4.6 milioni di euro. A chi perde la finale andranno, invece, 2 milioni.