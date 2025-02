L’Inter ora chiede lo sconto: la firma si avvicina

Il calciomercato nerazzurro pronto ad infiammarsi con un colpo di scena: Marotta può mettere nero su bianco l’accordo, c’è lo sconto

In casa nerazzurra si lavora al presente, studiando il futuro. Tra campo e calciomercato il club meneghino sogna Scudetto e Champions League ma nel frattempo programma la campagna acquisti per la prossima estate.

Tra i nodi da sciogliere quello legato al centrocampo, dove Asllani pare identificato come il sicuro partente mentre davanti a grandi offerte potrebbe fare le valigie anche Calhanoglu: su di lui resta forte il pressing del Bayern Monaco. È tuttavia l’attacco la zona del campo che certamente riserverà non poche novità al gruppo allenato da Simone Inzaghi. Occhio a Marcus Thuram, la cui clausola rescissoria da 85 milioni di euro ingolosisce non poco il PSG.

Con Taremi che andrà valutato da qui a fine anno – il suo rendimento non ha ancora convinto Inzaghi – è invece certo l’addio di Joaquin Correa, in scadenza il 30 giugno 2025 e fuori dai piani di Simone Inzaghi. Allo stesso modo, al di là del conclamato interesse per Jonathan David, c’è un’altra potenziale firma che avanza in casa Inter.

Ribaltone Inter: può davvero firmare

Si parla di Marko Arnautovic che, dopo le insistenti voci negli ultimi mesi che lo davano sicuro partente da svincolato al termine della stagione, potrebbe alla fine rimanere a Milano. C’è uno scenario pazzesco che potrebbe prendere forma.

La punta austriaca, classe 1989, tra infortuni e prestazioni decisamente poco brillanti non ha dato un grosso contributo alla causa nerazzurra in questi due anni di Inter. Nonostante ciò, la stima di Simone Inzaghi è rimasta immutata, con l’allenatore emiliano che spesso e volentieri lo ha sfruttato a gara in corso o dal 1′ come accaduto contro la Lazio in Coppa Italia, dove Arnautovic è tornato anche al gol.

Nonostante la voglia di rilanciarsi e magari giocare titolare altrove, il 35enne austriaco potrebbe alla fine accettare una proposta dell’Inter nel caso Marotta decidesse di spingere per il rinnovo dell’ex attaccante del Bologna. Arnautovic fino a questo momento ha siglato 4 reti, con 1 assist in 16 presenze complessive: il suo futuro, a questo punto, potrebbe davvero chiamarsi Inter. Ma solo ad una condizione.

Rinnovo Arnautovic: la situazione è chiara

Nonostante quella nerazzurra non sia stata la parentesi più brillante della sua carriera, Marko Arnautovic ha sempre dimostrato attaccamento ai colori nerazzurri. Il ritorno ad una condizione importante sta portando i suoi frutti ed il rinnovo – effettivamente – potrebbe essere una soluzione.

Sembrava scontata fino a qualche settimana fa la partenza della punta austriaca che a 35 anni pareva non essere in grado di dire più nulla di entusiasmante agli ordini di Inzaghi. Il tecnico piacentino ha sempre apprezzato le doti di Arnautovic e, quando possibile, gli ha dato modo di giocare. Ecco perché adesso Marotta starebbe valutando l’opzione rinnovo ma solo a determinate condizioni.

Arnautovic a Milano guadagna attualmente ben 3,5 milioni di euro a stagione: una cifra considerata eccessiva, sia perché è rimasto spesso e volentieri ai box per infortunio sia perché si tratta di un centravanti classe ’89. L’idea della dirigenza di Viale della Liberazione sarebbe quella di ottenere un forte sconto sullo stipendio, con il nuovo accordo che potrebbe arrivare intorno ai 2-2,5 milioni a stagione.