L’Inter sceglie il futuro di Darmian: tre strade per dirsi addio

Il destino di Matteo Darmian inizia a generare diverse domande in casa Inter: Marotta e Ausilio scelgono il futuro del difensore

Il contributo di Matteo Darmian per l’Inter è stato fondamentale negli ultimi anni. L’esterno ha trovato una nuova vita in nerazzurro, diventando decisivo prima per il progetto Conte e poi per Inzaghi. Pur non essendo un calciatore dalla qualità estrema, è sempre stato un esempio in campo e fuori e un riferimento per lo spogliatoio.

Soprattutto, l’ex Torino e Manchester United è stato decisivo come una vera e propria arma tattica, giocando al meglio come braccetto e come laterale di centrocampo, sia a destra sia a sinistra. Il suo valore non può essere messo in discussione, anche se nelle ultime settimane il suo contributo sul campo è stato un po’ diverso dal solito.

Darmian ha perso il posto da titolare, anche per via della stupenda ascesa di Dumfries, che è cresciuto moltissimo e sta diventando uno degli esterni migliori dell’intera Serie A. L’olandese è una certezza, ma ciò non vuol dire che l’italiano non possa essere utile alla causa da qui a fine stagione.

L’infortunio di Darmian e le prospettive per il suo futuro

Ora Darmian è ai box per una distrazione muscolare e dovrà restare out almeno per un mese, aggravando l’emergenza sugli esterni per Simone Inzaghi. Allo stesso tempo, nessuno in nerazzurro mette in discussione la sua importanza per il progetto dell’Inter, anche se bisogna iniziare a pianificare il suo addio.

Il laterale non è più giovanissimo e il progetto di Oaktree è sempre di più orientato alla ricerca dei migliori giovani in circolazione e della loro valorizzazione sul campo. Darmian resta comunque un calciatore che non va sottovalutato nelle dinamiche nerazzurre, per cui l’addio a fine stagione – tramite il pagamento di una penale – resta improbabile.

Anche perché Inzaghi si troverebbe a corto di energie in vista del Mondiale per club e la società sta ragionando in quest’ottica per strutturare la rosa da giugno in poi. Non va scartata, però, l’ipotesi che le strade si dividano dopo la nuova competizione internazionale. Al momento, in ogni caso, l’idea dell’Inter resta la separazione solo a giugno 2026, dopo un’ultima stagione insieme.