Marotta lo vuole a tutti i costi, assalto Inter alla rivale in estate

C’è un altro nome tra gli obiettivi di mercato dell’Inter per la prossima stagione. Dopo la mancata cessione a Gennaio, stavolta potrebbe lasciare il suo club

Sedici giorni di passione per l’Inter quelli che cominceranno con il big match scudetto contro il Napoli di sabato prossimo. Feyenoord due volte in Champions League, Monza e un altro incrocio di alta classifica contro l’Atalanta precederanno la pausa per le Nazionali in seguito alla quale inizierà la volata verso i vedetti finali.

In un periodo così ricco di impegni ravvicinati non mancano le indiscrezioni di mercato sull’Inter. Grandi protagonisti del 2-0 contro l’Inter sono stati Arnautovic e Correa, entrambi destinati all’addio a fine stagione in scadenza di contratto. Stessa situazione di De Vrij. Per il centrale olandese, sempre tra i migliori dei suoi nel periodo di assenza di Acerbi, il club sembra intenzionato a esercitare l’opzione di rinnovo che prolungherebbe di un ulteriore anno la sua permanenza all’Inter.

La conferma di De Vrij, oltre a quella di Acerbi, non esclude affatto un possibile investimento per rinforzare la difesa con l’acquisto di un altro difensore centrale, giovane, affidabile e con il quale sistemare il reparto nelle stagioni avvenire.

C’è anche l’Inter sul difensore: altro duello con il Napoli

Ventenne, italiano e futuribile, già questo basta a giustificare l’interessamento dell’Inter per il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo. Il recente rinnovo con i viola non preclude affatto la sua possibile cessione, già sfiorata nella sessione invernale quando la Fiorentina ha rifiutato i 35 milioni proposti dal Napoli. I partenopei potrebbero tornare all’assalto anche in estate con un’offerta più elevata e sufficiente per prendere un difensore che, insieme a Buongiorno, formerebbe una coppia centrale di grande spessore.

L’Inter è pronta a inserirsi su Comuzzo. La Fiorentina continua a valutarlo circa 40 milioni, prezzo che potrebbe salire con una possibile asta al rialzo tra i club interessati tra i quali c’è anche la Juve che ha una possibile pedina di scambio già in viola ovvero Nicolò Fagioli, girato in prestito nella scorsa sessione di mercato. Un’asta non è certo la prospettiva che più intriga l’Inter, pronta comunque a valutare almeno l’opportunità di aprire una trattativa con la Fiorentina che possa prevedere anche l’eventuale inserimento di contropartite di interesse per i viola.

Gli altri nomi accostati all’Inter per la difesa sono Bijol e Solet dell’Udinese, Beukema del Bologna e Scalvini dell’Atalanta. Attenzione anche a Yarek Gasiorowski del Valencia e a Jonathan Tah del Bayer Leverkusen. Quest’ultimo, in scadenza di contratto a giugno, può già firmare con un altro club e nessuna intesa, al momento, è stata formalizzata nonostante i rumors lo diano molto vicino al Barcellona.