Dal Napoli all’Inter: Inzaghi punta il nuovo vice Dumfries

Napoli e Inter si sfideranno oggi sul campo, ma sul calciomercato le due squadre sono legate da un intreccio per il vice Dumfries

L’Inter è tutta concentrata sul presente. I nerazzurri sono nel vivo di un ciclo tremendo, in cui nel giro di pochi giorni dovranno vedersela con Napoli e Feyenoord in due appuntamenti decisivi per la stagione, dopo aver già sfidato la Lazio in Coppa Italia. Simone Inzaghi deve fare i conti anche con diversi infortuni, che hanno creato parecchi problemi soprattutto sugli esterni.

Dopo l’infortunio di Carlos Augusto, sono arrivati anche i ko di Zalewski e Darmian, che non torneranno prima di alcune settimane. La coperta, dunque, è parecchio corta per il tecnico di Piacenza, che negli scorsi giorni ha provato in quella posizione anche Frattesi e Correa.

Insomma, nel vivo dell’emergenza bisogna adattarsi, ma nel prossimo futuro, a prescindere dai ko e dalla sfortuna, la società ha tutta l’intenzione di tornare sul calciomercato per rinforzare proprio quella zona di campo. Proprio per questa ragione, l’intreccio con il Napoli potrebbe spostarsi dal campo alle trattative e un nome italiano potrebbe fare esattamente al caso di Simone Inzaghi per il suo attuale sistema di gioco.

Dopo il Napoli, può subito andare all’Inter: occhio al futuro di Zanoli

Alessandro Zanoli ha compiuto 24 anni lo scorso ottobre, e di Napoli ne sa parecchio, visto che si è trasferito in Azzurro dopo i primi anni di carriera al Carpi. Con la maglia dei partenopei, però, non è mai riuscito davvero a esplodere e, dopo un prestito alla Salernitana, è passato al Genoa in prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo a determinate condizioni, per un cifra di 7 milioni di euro.

In questa Serie A, ha già totalizzato 21 presenze e messo a segno un assist, diventando importante nel sistema di gioco di Patrick Vieira. L’Inter ha messo gli occhi su di lui, attratta dalla grande fisicità, da un’altezza imponente e dai grandi margini di crescita che ha ancora nel suo gioco.

Potrebbe acquistarlo per circa 10 milioni di euro e tenerlo in rosa come alternativa a Denzel Dumfries, in attesa di capire il futuro di Matteo Darmian, e ben consapevole del fatto che l’ex Milan potrebbe comunque restare come elemento di esperienza e jolly difensivo, sia come esterno sia braccetto di difesa.