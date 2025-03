Inter, UFFICIALE partita rinviata: “Decisione inaccettabile”

L’ultima scelta fatta dalla Federazione sta facendo molto discutere. Un club non ci sta e ha parlato di un qualcosa di non accettabile

Siamo entrati in una fase della stagione molto importante per tutte le squadre. Da questo momento in poi sbagliare potrebbe costare molto caro e quindi i club stanno facendo tutte le riflessioni del caso per capire come ottenere il massimo in un periodo che è destinato a rappresentare un crocevia per il finale della stagione.

E l’ultima decisione sta facendo molto discutere. La partita è stata ufficialmente rinviata su richiesta del club. Un qualcosa di davvero anomalo se si pensa anche a quanto succede negli altri Paesi. Ma è un messaggio molto chiaro di come si vuole puntare tutto sulla competizione e si permette alla dirigenza di poter consentire ai giocatori di alzare il livello della prestazione e magari ottenere un risultato storico per l’intero movimento.

Partita rinviata: cosa cambia per l’Inter

L’Inter si prepara ad entrare in un tour de force importante per la stagione. Marzo è arrivato e da questo momento in poi ogni risultato è destinato ad essere decisivo per il club nerazzurro. Naturalmente c’è grande attesa per il doppio confronto con il Feyenoord in Champions League. E la dirigenza olandese è riuscito ad ottenere il rinvio nella sfida prevista in campionato tra andata e ritorno della competizione europea. Una decisione che sta facendo molto discutere in patria.

Il motivo del rinvio

Non è la prima volta che nei campionati europei si decide di optare per una scelta molto particolare. La Federazione olandese ha sposato la linea Feyenoord andando a rinviare la sfida dell’8 marzo contro il Groningen per preparare al meglio il ritorno del match contro l’Inter. Una scelta che ha come principale obiettivo quello di andare a scrivere una pagina di storia: approdare ai quarti di finale.

L’idea è quella di riuscire ad ottenere un risultato molto importante per l’intero movimento anche se non tutti condividono la decisione. Il Groningen, infatti, ha parlato di un rinvio preso senza essere stati consultati e quindi una decisione da parte loro assolutamente inaccettabile.

Da parte della Federazione, comunque, non c’è alcuna intenzione di fare un passo indietro. Si continuerà in questo modo nella speranza di poter ottenere un risultato storico.

Per il Feyenoord testa alla Champions

Il Feyenoord, quindi, penserà solamente alla Champions League con l’obiettivo di scrivere una pagina di storia molto importante per il calcio olandese. Naturalmente non sarà semplice considerato che davanti c’è una squadra pronta come l’Inter.