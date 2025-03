Pagelle e Tabellino Napoli-Inter 1-1: magia di Dimarco, Calhanoglu di nuovo negativo

Top e flop della sfida di campionato fra Napoli e Inter: i voti e la sintesi della partita del Maradona

Inzaghi torna ad affidarsi alla coppia d’attacco composta da Lautaro e Thuram per la sfida al vertice contro il Napoli di Antonio Conte. I partenopei rispondono affidandosi a Lukaku e Raspadori. Anche il Napoli si schiera con un 3-5-2, con Gilmour al posto dell’infortunato Anguissa sulla mediana.

Il primo affondo della gara è del Napoli, con Lukaku che al 18′ mette in mezzo per una spaccata di Gilmour fermata senza tribolazioni da Martinez. Al 22′, da punizione Dimarco infila lo 0-1: splendido tiro. Risponde il Napoli al 34′, con Lukaku che si coordina al volo da posizione defilata: la palla finisce sull’esterno della rete. Subito dopo Raspadori supera Martinez ma non riesce a calciare a porta praticamente vuota, incespicando sul pallone.

Il Napoli protesta perché Dumfries tocca di braccio in are. L’olandese interviene senza aumentare il volume del corpo, ergo niente rigore. Al 45′, Bastoni salva su tiro del belga dopo una dormita di Dumfries. Dimarco tenta il raddoppio nel finale: sul più bello viene bloccato da Buongiorno in diagonale.

Lobtoka spara altissimo dal limite dell’area al 57′. Martinez ribatte al 64′ un tiro violento di McTominay. Billing trova il pareggio all’87’ superando il portiere dell’Inter con un tap-in, dopo essere stato ribattuto con un primo tentativo. Finisce così il match cloou della ventisettesima giornata di A: l’Inter, fortunosamente, conserva il primo posto.

Top e flop Napoli-Inter

TOP

DIMARCO – 7,5 – Dopo un paio di mesi in letargo, si sveglia con una meravigliosa parabola su punizione, un paio di cross ben calibrati e qualche tentativo personale di qualità. Cede fisicamente dopo il 50′ e chiede il cambio.

BASTONI – 7 – Deve arginare un Politano particolarmente motivato, ma riesce anche a fermare Lukaku quando i compagni di squadra lo perdono. I suoi tackle sono opere d’arte. Uscito lui l’Inter prende goal.

ZIELINSKI – 6,5 – Entra con lo spirito giusto. Prova ad accelerare il gioco e a contrastare a centrocampo.

FLOP

MKHITARYAN – 5,5 – Tanti errori in uscita e troppa difficoltà sulle seconde palle per l’armeno, che da un po’ di giornate sembra non solo poco brillante di testa ma anche giù di tono fisico. Leggermente meglio nel secondo tempo quando si dedica soprattutto a difendere.

CALHANOGLU – 5 – Partita incolore. Non trova quasi mai tempo e forza per giocare il pallone. Stagione in larga parte da dimenticare.

THURAM – 5 – Fermato sistematicamente dalla difesa azzurra. Il francese non è in forma.

LAUTARO – 5,5 – Lotta, ma fa molta fatica e non riesce mai a rendersi pericoloso.

Tabellino Napoli-Inter

1-1

22′, Dimarco; 87′, Billing

NAPOLI (3-5-2): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Buongiorno 6,5; Politano 6 (83′, Olivera), Gilmour 6 (78′, Billing 7,5), Lobotka 7, McTominay 7, Spinazzola 6 (83′, Ngonge sv); Lukaku 6, Raspadori 5,5 (76′, Okafor 6,5). All: Conte 6,5

INTER (3-5-2): J. Martinez 6; Bisseck 5,5, Acerbi 6,5, Bastoni 7 (81′, de Vrij 6); Dumfries 6, Barella 6, Calhanoglu 5 (51′, Zielinski 6,5), Mkhitaryan 5,5 (81′, Frattesi sv), Dimarco 7 (51′, Pavard 6); Lautaro 5,5, Thuram 5 (66′, Correa 5,5). All: Inzaghi 6

Arbitro: Doveri 5,5

Ammoniti: 71′, Inzaghi