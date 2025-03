Sky o Dazn, dove vedere Napoli-Inter: streaming, diretta tv e highlights

Ci siamo, è il giorno di Napoli-Inter. Calcio d’inizio alle 18 al Maradona. Tutte le indicazioni su dove vedere il match in diretta tv e in streamin

Conto alla rovescia agli sgoccioli. Alle 18, Napoli e Inter si affronteranno al Maradona nel big match della 27.a giornata di Serie A.

In palio c’è la vetta della classifica. L’Inter, con un punto di vantaggio, può consolidarla o allungare ulteriormente su un Napoli, protagonista di un febbraio davvero negativo finora con tre pareggi e una sconfitta, quella di Como, che ha favorito il sorpasso dei nerazzurri. Era dalla quarta giornata che l’Inter non occupava il primo posto della graduatoria in una lotta per il primo posto che coinvolge anche l’Atalanta, attesa oggi alle 15 dal Venezia in casa.

Inzaghi ha recuperato Thuram. Dopo le assenze con Genoa e Lazio, l’attaccante transalpino farà nuovamente coppia con Lautaro Martinez. Centrocampo titolare con Dumfries e Dimarco sugli esterni, Calhanoglu in regia e Barella con Mkhytarian a completare la linea a 5. In difesa, Pavard affiancherà Acerbi e Bastoni. Martinez in porta in sostituzione di Sommer, uno degli indisponibili per Inzaghi insieme a Carlos Augusto, Darmian e Zalewski.

Napoli-Inter, dove vederla in diretta tv e in streaming

Conte, dopo Neres, deve rinunciare anche ad Anguissa. Una defezione notevole per l’allenatore nerazzurro che lo rimpiazzerà nuovamente con Billing, già schierato a Como. Nel 3-5-2, Meret in porta, difesa titolare con Di Lorenzo, Rrhmani e Buongiorno; centrocampo con Billing, Lobotka e McTominay con Politano e Spinazzola sugli esterni; in attacco Raspadori affiancherà il grande ex Lukaku.

Napoli-Inter è un’esclusiva di DAZN. La partita sarà trasmessa in streaming sull’applicazione dell’emittente disponibile, in abbonamento, su smartphone, smart tv, tablet, Amazon Fire Stick, decoder Sky Q e TimVision, console di gioco. Dazn è visibile in streaming anche su pc tramite il sito di riferimento. Per chi ha attivato l’opzione, Napoli-Inter è visibile anche in diretta tv sul canale Dazn 1, presente alla posizione 214 del decoder Sky o di Tivusat.

Al termine della partita, highlights subito disponibili su Sky Sport 24 e nello studio pre partita di Udinese-Parma condotta da Alessandro Bonan. Per vederli in chiaro, occorre attendere la seconda serata con la pubblicazione sui canali Youtube della Serie A, di Dazn e di Sky Sport.

L’Inter tornerà in campo mercoledì prossimo, alle 18.45, contro il Feyenoord nell’andata dell’ottavo di finale di Champions League. La partita sarà trasmessa in esclusiva, in streaming, su Amazon Prime Video. Sabato 8 marzo, alle 20.45, per i nerazzurri c’è la sfida casalinga con il Monza in campionato, visibile in simulcast su Sky Sport e Dazn. Martedì 11, alle 21, il ritorno con il Feyenoord a San Siro, partita che andrà in onda in esclusiva su Sky Sport.