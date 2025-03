Calciomercato, scambio con Vlahovic: ci rimette l’Inter

Il rumor proveniente dalla Spagna rovina i programmi di mercato del club nerazzurro: nell’intreccio c’è anche il centravanti serbo della Juve

Mancano ancora diversi mesi all’apertura della finestra estiva di scambi, ma tanto le grandi squadre quanto club meno ambiziosi, stanno già muovendo le loro pedine in vista della costruzione della rosa del futuro.

Tra le società più attive in questo senso, Inter e Juve giocano il solito ruolo da protagoniste. I nerazzurri, al di là delle dichiarazioni di rito, devono ringiovanire la loro difesa. I bianconeri, che ora ragionano addirittura su una possibile separazione lampo da Thiago Motta, hanno esteso le loro propaggini in quasi tutti i settori del campo. ‘Colpa’ della precedente campagna acquisti estiva, per ora fallimentare a causa della scarsa resa dei pur strapagati Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Teun Koopmeiners.

In più il Football Director Cristiano Giuntoli deve sbrogliare la non facile matassa chiamata Dusan Vlahovic, prigioniero dorato di un contratto da 12 milioni netti l’anno fino al 2026. Con le trattative per il rinnovo ancora in una fase di stallo, la ‘Vecchia Signora’ sta tentando di cedere il serbo prima che sia troppo tardi. Prima che si deprezzi eccessivamente. E soprattutto prima che l’attaccante possa andar via a parametro zero sconquassando il bilancio alla voce ‘minusvalenze’.

Vlahovic, il Barça trova la soluzione: Inter beffata

Fermato ai box per gran parte della stagione prima a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille, poi per la ricaduta di un vecchio infortunio muscolare, Andreas Christensen è stato assolutamente invisibile nel nuovo Barcellona di Hansi Flick. Già non particolarmente stimato dal tecnico tedesco, il danese – contratto in scadenza a giugno 2026 – è al passo d’addio.

Il DS dei catalani Deco, sempre a caccia di un attaccante centrale che possa raccogliere la pesante eredità di un Lewandovski ancora straordinario ma sul quale pesa come un macigno la carta d’identità, è sul punto di approntare una strategia geniale. Lo riferisce il portale ‘Elnacional.cat’, da sempre vicino alle vicende di casa blaugrana.

L’idea sarebbe quella di abbassare le richieste economiche che la Juve ancora avanza per la cessione di Vlahovic inserendo nell’affare proprio il suo conclamato esubero tecnico. Il quale, nel frattempo, era finito in orbita Inter anche a causa del suo valore di mercato in picchiata.

Considerando che lo stesso club bianconero non disdegnerebbe il profilo dello scandinavo come risorsa utile nelle rotazioni difensive, l’affare potrebbe andare in porto. Con tanti saluti all’obiettivo di Marotta ed Inzaghi per la difesa. Resterebbe da definire il cash effettivo che i catalani dovrebbero sborsare dopo l’inserimento di Christensen nel pacchetto.