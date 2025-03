L’Inter guarda in Belgio per la difesa: un gigante per il futuro

L’Inter lavora al futuro della difesa e potrebbe guardare in Belgio per mettere a segno un colpo giovane: si tratta di un gigante per il reparto arretrato

Il CdA degli scorsi giorni ha aperto ufficialmente un nuovo corso in casa Inter. La società ha ratificato la voglia di spendere un po’ di più per i cartellini dei calciatori, ma si parla essenzialmente di giovani di talento, profili che potrebbero crescere in nerazzurro e aumentare parecchio la loro valutazione.

Ovviamente, non si tratta solo di plusvalenze, ma Oaktree ha comunque tutta l’intenzione di aumentare notevolmente il livello della squadra e abbassare il monte ingaggi, impresa non facile ma a cui Marotta e Ausilio sono ormai abituati. Proprio in quest’ottica, bisognerà prestare grande attenzione a ciò che potrebbe succedere in difesa.

Nel cuore della retroguardia, ci sono due calciatori di grande esperienza come Acerbi e de Vrij. Se sulla permanenza dell’olandese non ci sono grandi dubbi, anche perché in questa stagione ha sempre dato risposte importanti, occhio a ciò che potrebbe succedere per il difensore italiano. La sua presenza è essenziale in marcatura, ma dopo il Mondiale per club, l’Inter potrebbe decidere di rescindere il suo contratto e puntare su altri profili.

L’Inter cambia in difesa: spunta un nuovo nome dal Belgio

Marotta ha intenzione di acquistare un nuovo titolare di prospettiva per la difesa, ma dovrà essere un calciatore già pronto e capace di dare fin da subito il suo contributo. Si tratta di profili come Hien, Bijol e Beukema, che hanno già dimostrato il loro valore in Serie A e sono pronti a farlo anche in una big conclamata a livello europeo.

L’Inter monitora comunque i migliori giovani in circolazione e il lavoro di scouting conduce spesso in Belgio, dove sono davvero bravi a portare avanti questo tipo di operazioni. Un nome che è entrato nel mirino del club è quello di Jorne Spileers, in forza al Club Bruges, una fucina di talenti niente male e che dà costantemente prova di riuscire a formare veri e propri campioni in casa.

Parliamo di un centrale difensivo che sfiora i 190 centimetri d’altezza e ha solo 20 anni. La sua particolarità è che ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e non è ancora riuscito a conquistare un posto da titolare con il suo club. L’Inter fiuta l’occasione e potrebbe acquistarlo la prossima estate per una manciata di milioni per poi girarlo in prestito in Serie A.