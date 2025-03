Incubo Asllani: l’ultima scelta di Inzaghi è un segnale dal futuro

Kristjan Asllani è sceso nelle gerarchie di Simone Inzaghi: c’è un segnale dal futuro per il centrocampista ex Empoli

L’Inter ha portato a casa un pareggio contro il Napoli, ma il secondo tempo giocato dai nerazzurri, anche per via dell’emergenza, non è piaciuto proprio a nessuno. I nerazzurri si sono limitati a difendersi, a limitare i danni e alla fine hanno comunque subito la rete del pareggio.

Contro il Feyenoord lo spartito dovrebbe cambiare, e attenzione anche alla sorpresa di Alessandro Bastoni che potrebbe giocare a tutta fascia. Tornando alla partita contro i partenopei, c’è stato un grande assente proprio nel momento in cui l’Inter voleva gestire il pallone e non permettere al Napoli di schiacciare troppo i campioni d’Italia nella loro area di rigore.

Kristjan Asllani non è entrato, nonostante si sia riscaldato anche nel corso del primo tempo. Al suo posto, è stato scelto Piotr Zielinski, anche se il polacco non è riuscito a lasciare il segno contro la sua ex squadra. Ormai le gerarchie sono chiare e sanno di addio. A questo punto, è sempre più difficile che l’ex Empoli venga confermato nella prossima stagione, soprattutto a fronte di offerte da 25-30 milioni di euro.