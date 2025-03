Inter tormentata, scoppia il caso Bastoni

Ad Appiano Gentile le scelte di Inzaghi continuano a far discutere. E c’è un tema Bastoni da affrontare già nei prossimi giorni

Le rotazioni sono fondamentali per Inzaghi, ma questi non sempre premiano il tecnico. Anche contro il Napoli abbiamo assistito ad un secondo tempo giocato a livelli molto più bassi di quello che ci si poteva attendere. Nelle ultime ore, però, c’è un’altra questione che sta tenendo banco, ovvero l’utilizzo di Bastoni. Il centrale per le sue caratteristiche è inamovibile nell’undici titolare anche se è spuntato un altro dato inequivocabile.

Sulle 37 partite su 39 giocate fino ad oggi in 23 è stato sostituito. Un numero non indifferente considerato che è forse quello che ha avuto il maggior numero di cambi nel corso della partita. Nessuna bocciatura o altro, ma semplice rotazione della rosa a disposizione. Ma si tratta di un’assenza che, stando ai dati, pesa molto sui risultati finali.

Bastoni e la sua importanza per l’Inter

In casa nerazzurra Inzaghi ha sempre detto che non ci sono giocatori inamovibili. Per questo motivo il tecnico piacentino ci ha abituato a diverse rotazioni sia nell’undici iniziale che a gara in corso. Bastoni è uno di quelli che viene sostituito maggiormente e c’è un dato che preoccupa molto i nerazzurri. Coincidenza? Assolutamente sì, ma i tifosi chiedono ad Inzaghi di non prendersi più un certo rischio almeno nelle partite importanti.

I risultati senza Bastoni in campo

Sono 10 le reti che l’Inter ha incassato nell’ultimo quarto d’ora in Serie A e la metà sono arrivate dopo l’uscita di Bastoni dal campo. Una coincidenza davvero sfortunata visto che in ben 13 occasioni che il giocatore è stato sostituito non sono stati presi gol o sono arrivate rimonte (come per esempio nel derby di Supercoppa o con il Genoa alla prima giornata di campionato) con il centrale in campo, ma di certo il difensore rappresenta una sorta di certezza e i tifosi sperano di non farne a meno almeno nelle partite in bilico.

La sostituzione al Maradona ha rappresentato sicuramente un rischio. Sappiamo molto bene quando Inzaghi ci tiene a portare i giocatori a rendere il massimo in ogni partita e per farlo c’è bisogno anche di riposo. Ma quando si tratta di match fondamentali per lo Scudetto magari si potrebbe fare anche un sacrificio in più.

Ribadiamo che il gol in assenza di Bastoni è una semplice coincidenza sfortunata. Ma c’è chi crede alla cabala e spera d’ora in poi di non fare più a meno del proprio centrale nelle partite in bilico fino alla fine.

Bastoni fondamentale per l’Inter

A prescindere dalle sostituzioni e da qualche coincidenza sfortunata, Bastoni resta un elemento fondamentale dell’Inter e le sue presenze da titolare confermano come per Inzaghi sia davvero imprescindibile.