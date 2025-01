Il Real Madrid tenta l’Inter: soldi e scambio per Bastoni

I ‘Blancos’ lavorano per rinforzare la difesa e hanno messo nel mirino il centrale nerazzurro: ecco la strategia del club spagnolo per arrivare al sì

Il Real Madrid si prepara ad una rivoluzione e guarda in casa Inter per rinforzare la rosa. I Blancos sono ormai arrivati a fine ciclo e da luglio si partirà con un nuovo capitolo. Molto probabilmente con in panchina un tecnico diverso da Ancelotti. Il nome in cima alla lista è quello di Xabi Alonso. L’allenatore iberico, come sappiamo, ama giocare con la difesa a tre e per questo motivo la dirigenza madrilena sarebbe al lavoro per trovare gli interpreti giusti.

E uno dei nomi che potrebbero fare a caso del Real sarebbe proprio Bastoni. Il centrale dell’Inter piace da tempo ai Blancos e la società potrebbe ragionare sulla possibilità di mettere sul piatto una proposta economica più un giocatore importante per tentare l’Inter. La posizione dei nerazzurri sul giocatore, però, è sempre stata chiara e difficilmente cambierà.

Calciomercato Inter: il Real interessato a Bastoni

Il Real continua a pensare a Bastoni. Il difensore italiano in questi anni si è distinto per sapere interpretare alla perfezione il ruolo di braccetto di sinistra e sarebbe il rinforzo giusto per il nuovo ciclo di Xabi Alonso. Ma il difficile è convincere l’Inter a lasciar partire un giocatore che è assolutamente fondamentale nel modo di interpretare calcio di Simone Inzaghi.

Bastoni-Real: la possibile offerta dei ‘Blancos’

Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma il Real Madrid potrebbe presto rompere gli indugi e presentare una proposta comunque importante per Bastoni. Una offerta economica più il cartellino di giocatore per strappare il sì dell’Inter. Operazione che comunque si preannuncia non semplice da portare a termine.

Secondo le informazioni di Marca, il Real Madrid continua a seguire da vicino le prestazioni di Nico Paz e molto probabilmente presto eserciterà il diritto di recompra per riportarlo in Spagna. Il talento argentino, comunque, difficilmente resterà nei Blancos e non è da escludere che possa essere utilizzato come pedina di scambio magari proprio per arrivare a Bastoni.

Visto il forte interesse dell’Inter per il calciatore del Como, il Real potrebbe mettere sul piatto il suo cartellino più 30 milioni di euro per il centrale nerazzurro. Una proposta non destinata a far traballare i nerazzurri visto che si hanno delle idee molto chiare su Bastoni e sul suo futuro.

Mercato Inter: Bastoni tra gli ‘incedibili’

Ad oggi Bastoni non si muove in casa Inter. Il centrale è fondamentale per Inzaghi e difficilmente lascerà il club nerazzurro. È vero che non ci sono veri e propri incedibili, ma comunque servirebbe una proposta di oltre 80 milioni di euro per strappare il giocatore a Simone Inzaghi.