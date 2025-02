Juve-Inter, Inzaghi cambia al 62esimo: la reazione di Bastoni

Juve-Inter va avanti e sono arrivati i cambi di Inzaghi: Bastoni ha lasciato il campo e ha avuto una reazione che sta facendo discutere

Alessandro Bastoni è uno degli uomini più importanti nella rosa nerazzurra, ma Simone Inzaghi ha deciso di privarsi di lui anzitempo, sostituendo il braccetto di sinistra con l’ingresso in campo di Carlos Augusto.

Certo, fa specie vedere un uomo così importante in panchina già al 62esimo in una partita così importante per il destino nerazzurro. In effetti, il difensore non è sembrato così contento all’uscita dal campo, a volto chino e piuttosto nervoso. In realtà, non è affatto certo che ce l’avesse con il suo allenatore, ma potrebbe starci un po’ di frustrazione in generale per aver dovuto lasciare anzitempo una partita così importante.

I motivi del nervosismo di Bastoni: brutto colpo da McKennie

Alcuni minuti prima Weston McKennie era andato forte a contrasto nei confronti di Bastoni e si era girata la caviglia del braccetto di sinistra nerazzurro.

È probabile che le sue condizioni non siano al top dopo un intervento parecchio duro subito e fosse tanto nervoso anche per l’ennesimo colpo subito nelle ultime settimane. In ogni caso, pochi minuti dopo la mossa di Inzaghi non ha pagato e l’Inter ha subito gol con Conceicao.