Nuovo affare alla Lukaku: il clamoroso ritorno all’Inter prende quota

Novità importanti per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Marotta potrebbe riportare a Milano un giocatore esploso con Inzaghi

La recente storia dell’Inter racconta di tanti calciatori che, dopo essersi messi in mostra con la maglia nerazzurra, hanno preferito andare a cercare fortuna altrove. Salvo poi pentirsi della loro scelta. Il caso più emblematico è quello di Romelu Lukaku.

Sbarcato per la prima volta ad Appiano Gentile dal Manchester United per volere dell’allora tecnico Antonio Conte, il centravanti belga fu protagonista di due ottime annate. La prima culminata con la finale di Europa League contro il Siviglia e la seconda con la conquista del diciannovesimo scudetto dell’Inter.

Poi il trasferimento al Chelsea per la cifra record di 113 milioni di euro, la famosa intervista in cui diceva di aver fatto un errore a lasciare Milano visto il suo pessimo rendimento in Premier e quindi il ritorno in prestito in nerazzurro, stavolta alla corte di Simone Inzaghi.

Una stagione di alti e bassi in cui era praticamente la riserva di Dzeko, compresa la gara più importante: la finale di Champions contro il Manchester City. Quando il suo ritorno a titolo definitivo era già stato concordato tra i club, il clamoroso tradimento di Lukaku che smise di rispondere alle chiamate di dirigenti e compagni. La storia, almeno in parte, potrebbe ripetersi in estate.

Calciomercato Inter, Onana vuole tornare: ipotesi prestito

Tra i protagonisti della stagione 2022-23 con la finale di Istanbul ci fu senza dubbi Andrè Onana. Presto da svincolato, l’Inter dopo un solo anno decise di cederlo al Manchester United per 55 milioni di euro.

Ma il rendimento del portiere camerunese in Premier League non è stato mai molto positivo. Anche nella sfida di campionato vinta 3-2 contro l’Ipswich Town, le due reti subite dai Red Devils sono propiziate da suoi errori. Il nuovo manager Amorim, secondo quanto riportato dal portale britannico ‘Give Me Sport’, sarebbe frustrato dalle prestazioni di Onana e avrebbe già chiesto al club di tornare sul mercato in estate per prendere Diogo Costa dal Porto.

Prima, però, bisognerà trovare una sistemazione all’ex nerazzurro. Da qui nasce l’idea di bissare l’affare Lukaku: un anno in prestito con diritto di riscatto per far sì che il prezzo del cartellino venga ammortizzato. Con Sommer che ha ancora un anno di contratto e Josep Martinez che lo sta sostituendo degnamente, però, non è detto che Marotta sia intenzionato a riportarlo in Serie A.