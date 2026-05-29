Acerbi, Darmian e Frattesi via: come cambia la lista Uefa dell’Inter

Tre italiani salutano i nerazzurri a fine stagione: problemi per la Champions League? Ecco come stanno le cose

Il presidente Beppe Marotta ha sempre insistito sul fatto che vuole uno zoccolo duro di calciatori italiani nella rosa dell‘Inter. Una sorta di fondamenta su cui creare una squadra vincente. Ma in estate almeno tre di loro lasceranno Appiano Gentile. Da un lato i difensore Acerbi e Darmian, che sono in scadenza di contratto; dall’altro Frattesi, che vuole cambiare squadra per trovare più spazio.

C’è il rischio che ci siano problemi con la lista Uefa in vista della prossima Champions League? No, a prescindere dagli acquisti dei vari Provedel e Palestra. Dei 25 calciatori che possono essere inseriti in elenco, otto devono essere cresciuti nelle giovanili dell’Inter o di un altro club italiano. A tal proposito i nerazzurri già rientrano in questi parametri, anche se Marotta come detto pensa ad altri innesti Azzurri.

Tra i calciatori che si sono formati nella cantera interista ci sono il portiere Di Gennaro, il terzino sinistro Dimarco, il centravanti Pio Esposito e il centrocampista Stankovic che tornerà dal Club Brugge. Gli altri quattro sono Bastoni (giovanili dell’Atalanta) e Barella (giovanili del Cagliari) oltre agli stranieri Zielinski (giovanili Udinese) e Bonny (giovanili Parma) sbarcati in Italia non ancora maggiorenni.