Scudetto e addio, l’Inter prova a piazzare il colpo tricolore

Si stanno chiudendo i vari campionati con l’assegnazione dei titoli: nerazzurri in corsa per un affare a sorpresa

Per una Inter che si è appena cucita lo scudetto sul petto, ce n’è un’altra che invece se lo è scucito. Stiamo parlando della squadra Primavera campione uscente, alla quale succede nell’albo d’oro la Fiorentina. Nella finalissima di ieri al Viola Park, è stato battuto il Parma con il risultato di 2-1. Per i nerazzurri di Benito Carbone, invece, l’avventura si era chiusa ai quarti di finale contro il Cesena, complice un arbitraggio scandaloso.

Una vittoria meritata quella dei ragazzi di Daniele Galloppa, che avevano finito la regular season al primo posto e che prima del Parma hanno eliminato il Bologna in semifinale. Per il 41enne tecnico romano – che vanta una presenza sulla panchina della Fiorentina in Conference League contro il Mainz quando ha fatto da traghettatore tra Pioli e Vanoli – è arrivato il momento di fare il salto di qualità. Già avvisata la dirigenza viola.

La scorsa settimana si era parlato di una panchina di Serie B per lui, quella della Sampdoria. Ma il caos societario in cui versa il club blucerchiato lascia uno spiraglio ad altre società. Tra queste anche l’Inter che starebbe pensando a Galloppa come erede di Vecchi alla guida della formazione Under 23 che l’anno prossimo dovrebbe essere inserita nel gruppo C di Serie C.