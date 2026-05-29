Scudetto e addio, l’Inter prova a piazzare il colpo tricolore

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Si stanno chiudendo i vari campionati con l’assegnazione dei titoli: nerazzurri in corsa per un affare a sorpresa

Per una Inter che si è appena cucita lo scudetto sul petto, ce n’è un’altra che invece se lo è scucito. Stiamo parlando della squadra Primavera campione uscente, alla quale succede nell’albo d’oro la Fiorentina. Nella finalissima di ieri al Viola Park, è stato battuto il Parma con il risultato di 2-1. Per i nerazzurri di Benito Carbone, invece, l’avventura si era chiusa ai quarti di finale contro il Cesena, complice un arbitraggio scandaloso.

Inter Under 23, idea Galloppa: ha vinto lo scudetto con la Fiorentina Primavera
Inter Under 23, idea Galloppa: ha vinto lo scudetto con la Fiorentina Primavera – Grafica Interlive.it

Una vittoria meritata quella dei ragazzi di Daniele Galloppa, che avevano finito la regular season al primo posto e che prima del Parma hanno eliminato il Bologna in semifinale. Per il 41enne tecnico romano – che vanta una presenza sulla panchina della Fiorentina in Conference League contro il Mainz quando ha fatto da traghettatore tra Pioli e Vanoli – è arrivato il momento di fare il salto di qualità. Già avvisata la dirigenza viola.

La scorsa settimana si era parlato di una panchina di Serie B per lui, quella della Sampdoria. Ma il caos societario in cui versa il club blucerchiato lascia uno spiraglio ad altre società. Tra queste anche l’Inter che starebbe pensando a Galloppa come erede di Vecchi alla guida della formazione Under 23 che l’anno prossimo dovrebbe essere inserita nel gruppo C di Serie C.