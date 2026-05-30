Ruben Dias, Bremer e un Mister X: grande colpo Inter in difesa

Quasi fatta per Solet dall’Udinese, ma nel reparto arretrato è pronto anche un grande colpo con l’addio di Bisseck

Sarà un’Inter nuova in difesa. La prima mossa (divenuta obbligatoria con la vittoria dello scudetto) è il riscatto di Manuel Akanji dal Manchester City per 15 milioni di euro. La seconda operazione in entrata, salvo sorprese, sarà Oumar Solet. Come rivelato dal Corriere Veneto, è stato trovato un accordo tra il club nerazzurro e il centrale francese sulla base di un quinquennale a 2,4 milioni a stagione. Va trovata l’intesa con l’Udinese: si lavora a un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 25 milioni.

Ma non finisce qui: oltre ad Acerbi e Darmian, potrebbe esserci la necessità di rimpiazzare anche Yann Bisseck. Ufficialmente l’Inter non lo ha messo sul mercato, ma dovesse arrivare una grande offerta (almeno 40 milioni di euro) il difensore tedesco partirebbe. Bayern Monaco e Premier League ci pensano. A quel punto Marotta e Ausilio punterebbero su un big che possa fare il titolare: si era fatto il nome di Bremer.

La Juve è pronta a cedere il brasiliano ma non farebbe sconti all’Inter sulla clausola rescissoria da 58 milioni. Oggi è riuscito il nome di Ruben Dias, magari in un affare alla Akanji: prestito con obbligo di riscatto condizionato, ma a cifre ben diverse, vicine ai 50 milioni. C’è poi un Mister X per la difesa, che inizialmente sembrava potesse essere Ibrahima Konate, in scadenza di contratto col Liverpool. Attenzione anche a Cristian Romero: l’argentino conosce già la Serie A e vuole lasciare il Tottenham.