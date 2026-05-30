L’Inter non lo vuole più, si avvicina il trasferimento alla Juventus

Sedotto e abbandonato da Chivu, il suo futuro potrebbe essere alla corte di Spalletti

Il mercato non si è ancora ufficialmente aperto, ma le società di Serie A hanno già iniziato a imbastire le trattative per gli acquisti e le cessioni della prossima stagione. Strategie e piani che, tuttavia, possono cambiare in corsa, come capitato all’Inter. Un mese fa sembrava scontato che i nerazzurri dovessero prendere un nuovo primo portiere al posto di Sommer, con Guglielmo Vicario candidato forte.

Il portiere italiano aveva dato il suo benestare al trasferimento all’Inter, volendo lasciare il Tottenham per fare ritorno in Serie A. La trattativa sembrava potesse andare in porto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ma poi Marotta e Ausilio hanno fatto dietrofront. L’idea è quella di promuovere Josep Martinez a titolare e di prendere un vice esperto, come ad esempio Provedel dalla Lazio.

Che fine farà allora Vicario? Non è detto che non torni lo stesso in Italia. La Juventus non è soddisfatta del rendimento di Di Gregorio e, su richiesta di Spalletti ha provato a prendere Alisson. Ma senza Champions il portiere brasiliano non è così attratto dalla destinazione bianconera. E lo stesso Liverpool non è convinto di cederlo. Ecco allora che si riapre la pista che conduce al portiere degli Spurs.