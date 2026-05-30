Inter, non fare la provinciale: sacrificio enorme per Curtis Jones

Il centrocampista inglese ha voglia di trasferirsi a Milano, ma per convincere il Liverpool c’è da fare una grossa rinuncia

Meglio l’uovo oggi che la gallina domani. Almeno questo è quanto sembra emergere in casa Inter in merito alla trattativa per l’acquisto di Curtis Jones. Negli ultimi giorni il centrocampista inglese sembra essere diventato la priorità nel reparto mediano, superando la concorrenza di Manu Kone. Con il rinnovo di Mkhitaryan e il ritorno di Stankovic, non ci sarà posto per entrambi in nerazzurro.

Ma l’affare non è semplice: visto il contratto in scadenza nel 2027, Marotta ha presentato un’offerta da 20 milioni di euro rispedita al mittente dal Liverpool. Il club inglese ne vuole almeno 30, visto che su Jones ci sono anche il Galatasaray e club della Premier. Il giocatore, dal canto suo, sembra aver dato priorità all’Inter, che però non deve tirarla troppo per le lunghe, onde evitare di far saltare la trattativa.

Un punto di incontro si potrebbe trovare a metà strada: 25 milioni di euro. Ma non basta: secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, serve anche che il club nerazzurro garantisca una percentuale sulla futura rivendita di Jones ai Reds. Una cosa da provinciali più che da top club. Sicuri che valga la pena un piccolo risparmio oggi per un minore guadagno domani? Staremo a vedere.