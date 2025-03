Colpo dai bianconeri, l’Inter sorprende tutti

Arrivano altre conferme. L’Inter è pronto al grande colpo, può arrivare dai bianconeri per rinforzare il reparto

Nella prossima sessione di calciomercato l’Inter si rinforzerà in tutti i reparti con acquisti potenzialmente in grado di aumentare la competitività dell’organico a disposizione di Inzaghi.

Sarà il primo mercato estivo completo per OakTree che ha già varato un nuovo corso che prevede investimenti mirati su innesti giovani e da valorizzare in nerazzurro. Uno di loro, Petar Sucic, è già dell’Inter e garantirà a Inzaghi un’ulteriore alternativa a Calhanoglu. Sono giovani e già pronti anche gli attaccanti che la dirigenza nerazzurra sta seguendo per rimpiazzare Correa e Arnautovic in attacco.

Non è più un mistero, ormai, che l’Inter potrebbe fare un tentativo per prendere Santiago Castro dal Bologna, centravanti di ruolo che, per caratteristiche, ricorda il Lautaro Martinez arrivato in nerazzurro sei anni fa. Ci sono conferme anche sull’interesse dei nerazzurri per Nico Paz del Como mentre non è ancora svanita nemmeno l’opportunità di prendere Jonathan David che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con il Lille.

In difesa, anche con l’ormai prossimo di De Vrij, arriverà un nuovo centrale. Marotta e Ausilio stanno valutando già molte opzioni. Di nomi ne sono stati fatti tanti, da Bijol dell’Udinese a Beukema del Bologna, da Gila della Lazio al duo dell’Atalanta Scalvini-Hien. Una lista già corposa alla quale potrebbe essersi aggiunto un altro difensore che si è subito imposto tra i migliori del suo ruolo nei primi due mesi in Serie A.

Inter, il nuovo difensore può arrivare dai bianconeri: che impatto in Serie A

Si tratta di Oumar Solet dell’Udinese. Arrivato da svincolato dal Salisburgo, il centrale francese ha disputato, da gennaio, tutte le partite da titolare con i bianconeri, tranne quella con la Roma, saltata per squalifica. Otto presenze che già sono bastate per confermare il grande potenziale di un giocatore potente, abile nel gioco aereo e anche nell’impostazione dell’azione dal basso.

Caratteristiche che insieme all’età (è un classe 2000) lo rendono un potenziale rinforzo in grado di dare solidità alla difesa dell’Inter. Solet, inoltre, ha anche una discreta in ambito europeo grazie alla precedente esperienza con il Salisburgo, club con il quale ha disputato Champions ed Europa League. La sua valutazione, al momento, si colloca tra i 10 e i 15 milioni, costo che stuzzica anche l’attenzione di altre squadre come Napoli e Milan.

Nell’eventuale trattativa con l’Udinese, l’Inter può giocarsi la possibilità di inserire una possibile contropartite di interesse per i bianconeri come Francesco Pio Esposito, l’attaccante dello Spezia che i nerazzurri vogliono girare nuovamente in prestito prima di riportarlo in nerazzurro nel 2026. A proposito di centravanti, l’Inter è sulle tracce anche di un altro giocatore dell’Udinese, Lorenzo Lucca, destinato a lasciare i friulani in estate.