Frattesi ceduto in Premier: accettano la richiesta dell’Inter

Nessun dubbio sul leitmotiv che accompagnerà la prossima sessione di calciomercato dell’Inter: a quanto e a chi cedere il centrocampista

La Roma non è più la destinazione più probabile. In attesa della prossima finestra estiva del mercato, la Premier sembra già pronta a contrastare i giallorossi nella corte al centrocampista dell’Inter. Come riportano vari media, Davide Frattesi piace anche alla Premier League. E per i nerazzurri, la situazione potrebbe farsi interessante, dato che in Inghilterra ci sono vari club, affermati o emergenti, che possono soddisfare senza battere ciglio le alte pretese della dirigenza.

Il timore principale per Beppe Marotta è oggi quello di aver sbagliato a non aprire alla cessione di Frattesi alla Roma a gennaio: il giocatore, sempre più ai margini del progetto di Inzaghi, si sta infatti svalutando. I giallorossi sembrano interessanti a investire una trentina di milioni. L’Inter ne voleva però 40.

Ci sono però notizie interessanti in arrivo dalla Gran Bretagna: il Nottingham Forest di Lina Souloukou, in vista di una qualificazione in Champions, potrebbe spendere molto in entrata e concentrarsi soprattutto sul centrocampo. Secondo più fonti, il club inglese potrebbe farsi sotto ad aprile, senza nessun tipo di limite di budget.

La Premier segue Frattesi: affare possibile a queste cifre

L’Inter, che valuta ancora Frattesi sui 40 milioni, potrebbe anche accettarne 35. È questo il prezzo giusto? In teoria, il Nottingham non dovrebbe avere problemi ad accontentare la richiesta dei nerazzurri. Anzi, non è escluso che il prezzo possa salire in caso di asta.

Nei giorni scorsi, per esempio, alcuni siti britannici hanno parlato di un possibile interessamento da parte del Tottenham. Sono anche state esposte delle cifre: secondo le indiscrezioni raccolte dagli insider d’oltremanica, gli Spurs starebbero già preparando un affondo da 28 milioni di euro.

Il Nottingham Forest non sarebbe dunque l’unica squadra intenzionata a valutare l’acquisto di Davide Frattesi. Il nazionale italiano, per mesi al centro di invadenti e ossessive speculazioni sul suo futuro lontano da Milano, potrebbe preferire un accordo con la Roma e il Napoli, ma non è detto che sua insensibile alle nuove potenziali contendenti britanniche. Dopo essersi, indirettamente, lamentato della sua posizione da subalterno, dovrebbe accettare qualsiasi club in grado di offrirgli un posto da titolare.

C’è da dire che i nerazzurri sono apparsi finora riluttanti all’idea di perdere l’ex Sassuolo. Dopo una stagione deludente, però, lo statud del venticinquenne potrebbe mutare. E le trattative per la sua uscita potrebbero dunque riaprirsi prima della prossima estate.

Ricci al posto di Frattesi: servono 40 milioni

Se davvero il Nottingham Forest sta tenendo d’occhio Frattesi, l’offerta giusta potrebbe arrivare in caso di qualificazione in Champions. Attualmente i Notts sono terzi, a 44 punti. 1 punto sopra il City e 2 sopra il Chelsea. Espirito Santo, il manager in carica, gioca con un 4-2-3-1 o con il 4-4-1-1. Non i moduli più congeniali per Frattesi, che però potrebbe adattarsi sia come mediano che come trequartista.

L’Inter, dicevamo, potrebbe chiedere una cifra intorno ai 35 milioni di euro per il centrocampista, che ha registrato 4 goal e 2 assist in 21 presenze in Serie A in questa stagione, nonostante sia partito in solo cinque occasioni dal 1′.

C’è chi sostiene che il Nottingham Forest stia seguendo anche Samuele Ricci, che è uno dei nomi caldi per i nerazzurri in caso di cessione di Davide Frattesi. I due centrocampisti hanno oggi una valutazione simile: entrambi costano sui 35-40 milioni.

Come vi abbiamo spiegato in un articolo precedente, Samuele Ricci è un osservato speciale per Ausilio. Anche domenica scorsa, a Monza, gli scout nerazzurri erano impegnati a visionare il classe 2001. E Ricci sa che probabilmente in estate lascerà Torino. Ma su di lui c’è anche il Milan.