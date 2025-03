Salta 6 partite: mazzata per Inzaghi prima di Feyenoord-Inter

L’Inter ha perso un altro elemento importante della rosa, non ci sarà agli ottavi di Champions League. Presenza a rischio anche in Nations League con la Nazionale

Allo snodo più importante della stagione, l’Inter ha portato a casa un punto prezioso in totale condivisione con il Napoli di Antonio Conte dopo una partita combattuta su entrambi i fronti.

Simone Inzaghi ha dichiarato di non esser stato pienamente soddisfatto del risultato e della condizione fisica in cui riversano i suoi, e non c’è da stupirsi.

La squadra nerazzurra arrivava da una sfilza di infortuni in serie, a cui s’è aggiunto anche lo stop di un’altra pedina importantissima del proprio gioco. Trattasi di Federico Dimarco, rimasto a terra nel corso della partita giocata coi partenopei dopo aver segnato la rete del momentaneo vantaggio nerazzurro.

Le primissime sensazioni sull’esterno mancino avevano fatto trasparire la presenza di un fastidio di carattere muscolare, poi confermato mediante comunicato ufficiale dalla stessa società a seguito degli esami strumentali di rito.

Il risentimento ai flessori della coscia destra costringe adesso Inzaghi ad attuare ulteriori manovre di riparazione nell’attesa del pieno recupero di tutti i suoi elementi fermi ai box in maniera forzata.

Dimarco a rischio anche in Nations League, rientro previsto con l’Udinese

Stando alle prime ipotesi di circostanza, Dimarco dovrà restare a riposo per diverse settimane andando a saltare almeno sei partite in calendario, a meno di un recupero contro il tempo.

Nulla da fare in vista del duplice impegno di andata e ritorno degli ottavi di Champions League con il Feyenoord, così come è pressoché esclusa la presenza contro Monza e Atalanta in campionato.

Verosimilmente il prezioso esterno sinistro non potrà tornare utile neppure a Luciano Spalletti nei due quarti di finale di Nations League, che vedrà la Nazionale Italiana impegnata con la Germania.

Le sue condizioni verranno comunque rivalutate nei prossimi giorni al fine di avere un quadro più completo della situazione, ma la speranza poggia sul suo recupero entro la sfida con l’Udinese del prossimo 30 marzo.