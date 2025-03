DIRETTA Feyenoord-Inter: Bastoni terzino, Asllani in regia | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi affronta il Feyenoord nell’andata degli ottavi di Champions League. Segui la Diretta Live del match

L’Inter è di scena sul campo del Feyenoord a Rotterdam in una gara valida come andata degli ottavi finale di Champions League. Una sfida tra due formazioni che sono alle prese con tanti infortuni che sarà diretta dall’arbitro norvegese Eskas.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, che sono reduci dal pareggio in Serie A contro il Napoli che li ha mantenuti in testa al campionato, fanno il loro esordio nella fase a eliminazione diretta grazie al quarto posto finale che gli evitato di passare per i playoff. L’obiettivo è quello di centrare una vittoria per rendere più agevole il ritorno in programma martedì prossimo a San Siro. Dall’altra parte i biancorossi di Robin van Persie, che a loro volta vengono dal pareggio in Eredivisie contro il Nec Nijmegen, puntano a fare un’altra vittima illustre dopo aver ribaltato i pronostici ed eliminato il Milan nei sedicesimi.

La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app soltanto sulla app di Amazon Prime. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due squadre risale alla semifinale di Europa League del 2002, quando i meneghini allora allenati da Cuper non andarono oltre il 2-2, con i gol di Cristiano Zanetti e Kallon, venendo eliminati a causa del ko 1-0 dell’andata. Interlive.it vi offre il match dello ‘De Kuip’ tra Feyenoord e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI FEYENOORD-INTER

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Paixao; Hadj Moussa, Carranza, Osman. All.: Van Persie.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi