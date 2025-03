Inzaghi vuole riportarlo in Serie A, bruciata la concorrenza della Juve

Il mercato nerazzurro ad una svolta: Marotta preparerebbe l’affondo per il ritorno dell’ex Serie A, così l’Inter è pronta a battere la Juventus

Alle spalle il pari col Napoli, per l’Inter saranno settimane di grande importanza tra campo e calciomercato. Il rettangolo verde riporta i nerazzurri – al pari della squadra di Conte – in scia per conquistare lo Scudetto. Nel frattempo, però, già si pianificano le prossime mosse per rinforzare la rosa di Inzaghi.

A gennaio Marotta e Ausilio hanno limitato le operazioni in entrata, consapevoli della forza dell’Inter e delle possibilità ridotte durante la sessione invernale di calciomercato. Tutto rimandato a giugno quando, in primis, saranno gli addii a determinare nuovi ingressi ad Appiano Gentile.

E così l’attacco resta al centro dei pensieri della di Viale della Liberazione, perché con le partenze ormai sicure di Joaquin Correa e Marko Arnautovic – entrambi in scadenza il 30 giugno 2025 – servirà almeno un nuovo attaccante.

A tal proposito, dei nomi filtrati da settimane a questa parte, uno in particolare sarebbe tra le preferenze di Inzaghi per giugno. E così i nerazzurri sono pronti a pianificare l’offerta vincente per l’estate.

Inter show, Juve ko: così torna il bomber

Tanto l’Inter quanto la Juventus, nel corso degli ultimi mesi, hanno proiettato le proprie attenzioni sulla ricerca di un attaccante di spessore. D’altronde, anche i bianconeri ne hanno grande necessità: Vlahovic partirà di certo e Kolo Muani è, per il momento, solo in prestito.

Così il nome di Joshua Zirkzee non ha mai veramente abbandonato i pensieri di Marotta e Giuntoli, nonostante la punta olandese sia stata al centro di un investimento corposo da parte del Manchester United. 42,5 milioni di euro nelle casse del Bologna – commissioni escluse – un ricco contratto da 3,6 milioni di euro all’anno fino al 2029 e la possibilità di splendere all’Old Trafford.

Nonostante le ottime premesse, però, Zirkzee fino a questo momento ha fatto enorme fatica ad esplodere. Anche con l’arrivo di Amorim, nonostante la situazione sia leggermente migliorata per l’attaccante di Schiedam, i ‘Red Devils’ sono 14esimi in campionato e solo pochi giorni fa è stato eliminato dal Fulham in FA Cup: Zirzkee, in tal senso, ha sbagliato un calcio di rigore ed è scoppiato in lacrime.

Inter-Zirkzee, così si può fare

Piaceva e piace tanto pure alla Juventus Zirkzee che, a questo punto nell’ottica dell’ennesima profonda rivoluzione che hanno in mente all’Old Trafford, potrebbe finire per fare le valigie e salutare l’Inghilterra dopo una sola stagione. Magari proprio per tornare in Serie A.

L’Inter sarebbe pronta a fare sul serio, conscia di poter garantire senza troppi problemi lo stipendio da 3,6 milioni di euro a stagione attualmente percepito dal nazionale olandese in quel di Manchester. Sulla questione cartellino, però, il discorso si fa più complesso. Già a gennaio era ventilata la possibilità di strappare la punta in prestito, almeno fino a fine stagione. Non è escluso che un prestito oneroso – magari con obbligo di riscatto a determinate condizioni – possa rappresentare la formula ideale per la dirigenza nerazzurra.

Anche perché, in questo momento, senza grosse uscite appare complicato spendere gli almeno 50 milioni di euro che la dirigenza dello United sarebbe pronta a chiedere per il cartellino di Zirkzee. L’ex bomber del Bologna, in quella che rischia di essere già la sua ultima stagione al Manchester United, ha collezionato 40 presenze, 5 reti e 2 assist vincenti.