Triplo assalto a Dimarco, l’Inter ha fissato il prezzo di vendita

Oltre a Calhanoglu, anche Federico Dimarco è nel mirino di tre top club. Per l’Inter resta uno degli incedibili ma …

Sabato scorso ha realizzato uno dei gol più belli del campionato nel big match contro il Napoli. Una punizione perfetta sotto l’incrocio dei pali, nella stadio intitolato a colui che, con il suo magico sinistro, tanti gol simili ne ha fatti in quella porta. Peccato che, dopo la gioia per la rete che ha sbloccato il punteggio a favore dei suoi, Federico Dimarco si sia accasciato a terra, uscendo dal campo nel corso della secondo tempo.

Risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, questa la diagnosi emersa dagli esami strumentali cui si è sottoposto l’esterno nerazzurro che salterà il doppio confronto degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord. La sua assenza si aggiunge a quelle di Darmian, Carlos Augusto e Zalewski, una vera e propria emergenza sugli esterni che mister Inzaghi dovrà arginare anche nei prossimi match di campionato con Monza e Atalanta che precedono lo stop di marzo per le Nazionali.

Tre top club su Dimarco, l’Inter fissa il prezzo

Come altri compagni di squadra, anche Dimarco è spesso al centro di indiscrezioni di mercato che lo accostano ad alcuni dei più importanti club europei. Uno scenario, di fatto, inevitabile per uno dei calciatori migliori nel suo ruolo. Sul numero 32 dell’Inter, in particolare, è forte l’interesse del Manchester United. L’allenatore dei Red Devils, Ruben Amorin, è alla ricerca di un esterno sinistro di grande qualità che possa inserirsi nel suo 3-4-3, modulo che molto probabilmente avrà molti nuovi interpreti al termine di una stagione nella quale lo United è rimasto in corsa solo in Europa League.

Oltre allo United, Dimarco è stato accostato anche al Manchester City e al Real Madrid. Per l’Inter resta un’incedibile. Solo un’offerta di almeno 50 milioni di euro potrebbe far vacillare i nerazzurri, una cifra che i tre club citati possono permettersi comunque di spendere qualora decidessero davvero di affondare sull’esterno nerazzurro.

Dimarco non è l’unico dei top player di Inzaghi che interessa a una delle big del calcio europeo. Nei giorni scorsi, si è scritto di un nuovo possibile tentativo del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu, individuato come uno dei sostituti di Joshua Kimmich, ancora senza rinnovo con il contratto in scadenza a fine stagione. Il Bayern ha tentato il regista nerazzurro già la scorsa estate. Vedremo se ci proverà di nuovo alla riapertura del mercato. L’Inter valuta Calhanoglu 30 milioni e ha già acquistato un rinforzo, il croato Petar Sucic, destinato a ereditarne il ruolo nelle stagioni avvenire.