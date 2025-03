Assalto a Bastoni: offerta sconvolgente all’Inter

Al termine di Feyenoord-Inter, Inzaghi ci ha tenuto a sottolineare l’importanza della gara del difensore, riconosciuto anche in Europa come top

Il tecnico nerazzurro ha voluto ribadire quanto è stato importante per l’Inter poter contare su un giocatore come Alessandro Bastoni, che si è messo al servizio della squadra e ha fatto comunque una grande partita, per schierato in una posizione in cui non ha mai giocato. “Stiamo parlando di un difensore molto forte, di livello mondiale, che ha capito le esigenze della squadra e si è messo a disposizione“, ha commentato Inzaghi.

Dello stesso avviso anche capitan Lautaro che, a fine gara, dopo essere stato premiato come MOTM, ha detto che il riconoscimento sarebbe dovuto finire a Bastoni: “Si è sacrificato e ha fatto una grande gara: è lui l’uomo partita“.

Si era parlato molto di Bastoni anche al termine di Napoli-Inter. Molti tifosi si erano lamentati del fatto che Inzaghi lo avesse tolto dal campo verso l’80’. Subito dopo la sua uscita, guarda un po’ il caso, l’Inter ha preso goal…

Bastoni è fondamentale per l’Inter, e lo ha dimostrato in moltissime occasioni. Anche in Champions. E la vetrina europea rischia però, ogni volta, di riaccendere i riflettori su un difensore bravo in tutto: a difendere, a giocare con la squadra, a impostare, crossare e spingersi in avanti. Anche quest’estate, dunque, potrebbero farsi avanti dei top club.

Bastoni corteggiato dalle big: attenti all’offerta sconvolgente dalla Spagna

In Germania sono convinti che il Bayern Monaco potrebbe farci un pensierino. E, poi, come al solito, si vocifera di una grande offerta in arrivo dalla Premier. Ci sono molti club interessanti al difensore ex Atalanta. Dal Liverpool al Manchester United, dal City (che però a gennaio 2023 ha preso Josko Gvardiol) al Chelsea… A viale della Liberazione sanno bene che potrebbero anche arrivare delle offerte sconvolgenti per Bastoni.

Ma l’Inter, sulla carta, è pronta a respingerle tutte. E lo stesso vale per Bastoni. A meno che non lo chiami il Real Madrid… Di fronte a un’offerta dei Blancos, il venticinquenne di Casalamggiore potrebbe anche rivedere le proprie intenzioni.

Anche all’estero, dopo la partita dell’Inter a Rotterdam contro il Feyenoord la stampa ha esaltato la gara del difensore. In Italia i giudizi sono stati dovunque più che positivi. L’unico a smarcarsi dall’esaltazione è stato il solito Antonio Cassano.

Cassano contro Bastoni: “Non è un fenomeno“

Nel suo intervento a Viva El Futbol, per commentare la partita di Champions dell’Inter, Cassano ha voluto ribadire le proprie perplessità sulla qualità di Bastoni. “Se iniziamo a dire che Bastoni è un giocatore fortissimo… per me non è buono“, ha dichiarato Fantantonio. “Non trattatelo da fenomeno“.

“Se vogliamo dire che è diventato un giocatore forte a marcare, diciamo la verità: gioca a cinque senza lasciare spazio dietro. Anche l’altra volta, in Supercoppa, ha fatto tanti disastri. E contro il Feyenoord non marcava nessuno. Ci sono determinati tipi di giocatori, vedi Calafiori, che alla fine in Premier League non gioca mai, che vengono esaltati senza motivo. I difensori dell’Inter vanno giudicati a 50 metri dalla porta“.

I fatti dicono che Alessandro Bastoni, nella gara contro il Feyenoord, ha concluso con una media di passaggi riusciti pari al 95%, con 4 lanci lunghi su 5 completati. In difesa si è messo in evidenza con 10 duelli vinti su 13 totali. Tutto ciò subendo 6 e riuscendo in 3 contrasti. I numeri dicono che ha fatto una gara completa, difendendo e attaccando.