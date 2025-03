L’arrivo di Tare al Milan scombina i piani di mercato dell’Inter

L’ex DS della Lazio, corteggiato dal club rossonero, ha in mente di portare a Milano un tecnico già accostato ai rivali cittadini

Se escludiamo la pur importante affermazione di Riyadh – quando un Milan ridisegnato in fretta e furia dall’arrivo del nuovo allenatore Sergio Conceiçao, è riuscito a conquistare la Supercoppa italiana – la stagione del club meneghino può essere considerata un vero fallimento.

Vero è che resterebbe in piedi ancora la Coppa Italia, dove peraltro il Diavolo sarà impegnato nel doppio confronto con l’Inter, ma tra campionato e Champions League i tifosi rossoneri hanno accumulato una serie di delusioni difficili da digerire.

In una stagione iniziata tra le contestazioni della piazza che di fatto ha impedito alla proprietà di annunciare come nuovo tecnico il designato Julèn Lopetegui, il lavoro di Paulo Fonseca è iniziato tra mille difficoltà. Comportamentali, di rapporti con lo spogliatoio, di prestazioni della squadra e di un mancato appoggio da parte della dirigenza, esploso in tutto il suo fragore proprio nel giorno dell’esonero, di fatto annunciato prima dal tecnico lusitano che dalla stessa società.

Nonostante l’ex tecnico del Porto si sia presentato con una doppia impresa in terra asiatica, il successivo cammino del Milan è stato altalenante ma ultimamente tendente al ribasso. La clamorosa eliminazione patita in Champions, e le tre sconfitte consecutive in Serie A hanno messo già in pericolo anche la posizione dell’allenatore portoghese. La riconferma di Conceiçao, al momento, sembra davvero un miraggio. Anche perché il Milan rischia seriamente di non qualificarsi alla prossima Champions.

Rivoluzione Milan, Tare vorrebbe Allegri: Inter nei ‘guai’

Insomma, in casa Milan e a ‘Casa Milan’, la rivoluzione estiva sembra inevitabile. Cambiamenti che porteranno anche alla nomina di un nuovo DS, con l’ex uomo simbolo della Lazio, quell’Igli Tare protagonista di uno splendido lavoro nei suoi 14 anni di militanza tra i biancocelesti, in pole per un posto nel nuovo organigramma del glorioso club meneghino.

Le indiscrezioni delle ultime ore però non riguardano solo il sempre più probabile arrivo del dirigente albanese. Già perché lo stesso Tare avrebbe subito fatto il nome di Max Allegri come uomo simbolo del nuovo corso del Diavolo.

Nonostante la posizione di Simone Inzaghi all’Inter appaia più che mai salda – e la vittoria esterna sul campo del Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions lo conferma – le lusinghe nei confronti del tecnico da parte delle big della Premier League è incessante.

Nel caso in cui l’allenatore piacentino decidesse di lasciare però, Marotta troverebbe un’ulteriore difficoltà nel virare sul ‘vecchio’ amico Allegri, già inserito nella lista dei possibili sostituti. Difficile che a questo punto il Milan si faccia beffare dai cugini nella corsa al corteggiatissimo tecnico livornese.