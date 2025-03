Doppio colpo Bologna, i rossoblu fanno spesa in casa Inter

Possibile asse di mercato tra Inter e Bologna. Due i calciatori nerazzurri nel mirino dei rossoblu per la prossima stagione

In attesa del prossimo weekend di Serie A nel quale l’Inter è chiamata consolidare il primo posto nel match casalingo contro il Monza ultimo in classifica, non mancano le indiscrezioni di mercato sui nerazzurri.

E’ tornato di attualità, in particolare, l’interesse del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu. Il club tedesco – probabile avversario dell’Inter nei quarti di Champions – avrebbe inserito il regista turco nella lista dei possibili sostituti di Joshua Kimmich, qualora quest’ultimo non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. Vedremo se, come un anno fa, l’Inter dichiarerà di nuovo incedibile Calhanoglu oppure se sarà disposta a valutare possibili offerte da almeno 30 milioni di euro.

A proposito di possibili addii, sempre in attacco, oltre a Correa e Arnautovic che lasceranno l’Inter senza rinnovo, attenzione anche al futuro di Taremi. Se la stagione non dovesse svoltare nel finale, non è da escludere anche un addio dell’iraniano che, a 32 anni (e con un ingaggio peraltro pesante), non rientra tra i profili cui OakTree può puntare in futuro in un ottica di ringiovanimento dell’organico. Il sostituto di Taremi potrebbe arrivare dal Bologna con il quale l’Inter potrebbe imbastire più di una trattativa.

Doppio colpo Bologna dall’Inter, ecco i giocatori nel mirino dei rossoblu

Ci sono conferme sull’interesse del Bologna per due calciatori dell’Inter attualmente in prestito ovvero i fratelli Salvatore e Francesco Pio Esposito. Il primo sta affrontando l’ennesima stagione in prestito stavolta all’Empoli, l’altro sta lottando per la promozione in Serie A con lo Spezia. La situazione contrattuale dei due Esposito è diversa. Salvatore può essere riscattato dall’Empoli mentre Francesco Pio è in prestito secco.

Il Bologna segue da tempo entrambi, in particolare Francesco Pio Esposito, osservato dal vivo dal d.s. Marco Di Vaio che ha assistito ad alcune partite dello Spezia. L’Inter ha intenzione di riportarlo in nerazzurro nel 2026 dopo un’ulteriore stagione in prestito, stavolta in Serie A, campionato nel quale potrebbe essere protagonista nelle stagioni avvenire. L’interesse del Bologna per i fratelli Esposito potrebbe favorire l’Inter nel possibile tentativo per Santiago Castro, attaccante che i nerazzurri hanno già individuato come possibile rinforzo per il reparto offensivo.

In una stagione finora da 9 gol e 8 assist, la valutazione di Castro è salita vertiginosamente ed è vicina ai 30 milioni, cifra che l’Inter potrebbe provare ad abbassare proprio con il prestito di Francesco Pio Esposito al Bologna. Per Salvatore, invece, si dovrà attendere fine stagione. In caso di salvezza, infatti, non è affatto da escludere che l’Empoli possa esercitare il diritto di riscatto fissato a 5 milioni.