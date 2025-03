Inter, colpo Mondiale per Club: intesa raggiunta

Inzaghi ha detto che l’Inter si sente in corse in tre competizioni. Ma in realtà ne sono quattro. Si è scordato qualcosa

Il mister nerazzurro, ribadendo che la sua squadra è ancora in lotta per Scudetto, Champions e Coppa Italia, si è scordato di menzionare il Mondiale per Club: un appuntamento fondamentale per la società, soprattutto a livello economico. Eppure c’è chi sostiene che la preparazione atletica di quest’anno sia stata addirittura calibrata per poter arrivare più o meno freschi a giugno. E che quindi il calo di gennaio-febbraio sia giustificabile nell’ottica di piano a lunghissimo termine che allenatore e giocatori hanno dovuto sposare per cause di forza maggiore.

Entrare nel Mondiale per Club significa essere riconosciuti fra le squadre più forti del mondo e soprattutto partecipare al torneo di calcio più ricco e remunerativo di sempre. Pochi giorni fa, Gianni Infantino ha infatti dichiarato che la prima edizione del format godrà di un montepremi pari a un miliardo di euro. Soldi da distribuire totalmente fra le squadre partecipanti. Come di preciso non si sa.

Di certo una parte servirà a coprire il gettone per la partecipazione. Poi un’altra fetta del montepremi dovrà essere distribuita sulla base dei risultati sportivi. E secondo alcune indiscrezione la sola partecipazione al torneo dovrebbe essere di 10 milioni.

20 milioni per la partecipazione al Mondiale per Club

Sembra anche, così come riportato da Marca, che il gettone di partecipazione delle squadre europee sia leggermente più alto rispetto a quello garantito a squadre americane, africane, asiatiche e oceaniche. Pare inoltre che il Real Madrid, grazie al suo peso mediatico, sarà la squadra più pagata solo per la partecipazione. I Blancos potrebbero ottenere fino a 35 milioni. L’Inter, invece, potrebbe arrivare al massimo a 20.

Intanto DAZN e Mediaset hanno raggiunto un accordo per tramettere in “co-esclusiva” le gare dell’atteso torneo in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Il Mondiale per club sarà dunque trasmesso sia in streaming e che in tv, live e on demand. I canali Mediaset, grazie all’accordo di sublicenza, manderanno in onda una partita al giorno in chiaro. Quale? Quella più calda o interessante, nella fascia serale, che si spera non corrisponde alle 3 di notte.

Su DAZN sarà invece possibile seguire senza costi aggiuntivi tutte le sessantatré partite del Mondiale per Club. La collaborazione tra DAZN e Mediaset, che vedrà anche una contaminazione a livello editoriale tra le due piattaforme televisive per massimizzare la portata del Mondiale per Club FIFA 2025.

Il comunicato di DAZN

La piattaforma di streaming ha condiviso qualche ore fa un comunicato ufficiale. “Questa estate DAZN sarà la piattaforma di riferimento globale del calcio grazie all’accordo storico siglato con FIFA per trasmettere in chiaro e gratuitamente tutte le 63 partite del Mondiale per Club FIFA 2025“, si legge sulla nota.

Dopodiché, la comunicazione aggiunge che, grazie all’accordo di sublicenza, Mediaset trasmetterà in co-esclusiva, nel territorio, una partita al giorno in chiaro. “Una tra le migliori in programma nella fascia serale“.

DAZN spiega che la partnership con Mediaset andrà oltre la semplice sublicenza. Si sperimenteranno dunque nuovi accordi anche per quanto riguarda la valorizzazione dell’evento, con pubblicità convidise e collaborazioni fra personaggi delle due aziende. La Leotta, insomma, potrebbe finire di nuovo su Canale 5.