Se ne va dal Real Madrid, anche l’Inter si iscrive alla corsa per il talento

La dirigenza nerazzurra pronta a piazzare un grande colpo per l’estate: il gioiello del Real nel mirino, ecco come può arrivare a Milano

Il Real Madrid e l’Inter saranno certamente tra i club che, durante la prossima sessione di calciomercato, si daranno da fare per rinforzare le rispettive rose. In quel di Viale della Liberazione le idee sono chiarissime.

La difesa rimane la priorità, con la firma di un nuovo centrale che caratterizzerà certamente le calde settimane dopo la chiusura della stagione in corso. Dal nodo de Vrij, ancora in scadenza a fine giugno, fino alle possibilità che uno tra Darmian e Acerbi – nonostante il recente rinnovo fino al 2026 – possano effettivamente lasciare Milano.

Anche a centrocampo potrebbero verificarsi delle novità non di poco conto. Asllani e Calhanoglu sono in bilico, senza dimenticare Frattesi il quale ha già un piede e mezzo fuori da Appiano.

Dal Real Madrid all’Inter: colpo da sogno

Parallelamente Beppe Marotta si sta guardando intorno alla ricerca di talenti che possano far fare l’ulteriore salto di qualità alla trequarti nerazzurra. Non solo Nico Paz tra i ‘sogni’ nerazzurri: occhio ad un esubero di Ancelotti, pronto a cambiare aria.

Si parla di Arda Guler, trequartista turco che agli ordini dell’allenatore di Reggiolo ha fatto spesso e volentieri fatica ad imporsi. Il 20enne di Ankara è arrivato dal Fenerbahce per 20 milioni di euro, poco meno di due anni fa. Adesso, la sua partenza dai ‘Blancos’ pare assai probabile. L’Inter pare intenzionata a candidarsi tra i club che potrebbero provare ad accoglierlo durante il prossimo calciomercato estivo.

D’altronde, al di là di Thuram e Lautaro Martinez, nessuno ha il posto assicurato in vista della prossima stagione. Arda Guler per età e potenziale sarebbe il colpo perfetto ‘richiesto’ da Oaktree. La proprietà nerazzurra vuole una squadra fatta perlopiù da talenti giovani e di grande prospettiva: Guler, in tal senso, rappresenterebbe l’identikit perfetto per potenziare l’Inter del futuro.

Arda Guler, c’è anche l’Inter: il piano di Marotta

29 presenze con 3 gol e 5 assist in questa stagione, appena 1082′ in campo il più delle volte subentrando a gara in corso. In prospettiva, visto che il Real punterà su giocatori più ‘pronti’ in quella zona del campo, tra i club pronti ad approfittare della situazione potrebbe esservi anche quello nerazzurro.

Marotta e Ausilio potrebbero pensare ad un prestito con diritto di riscatto, un’opzione che farebbe comodo ai nerazzurri per cercare di rilanciare il turco e discutere solo successivamente della eventuale permanenza di Arda Guler a Milano. Un piano chiaro, quello che i dirigenti di Viale della Liberazione hanno in mente per iscriversi alla corsa per la firma del classe 2005 che nel recente passato è stato accostato anche al Milan.

Lato stipendio Arda Guler rientrerebbe senza troppi problemi entro i paletti imposti dalla proprietà nerazzurra: al momento il suo contratto con le ‘Merengues’ è di 2,5 milioni di euro a stagione. E a questo punto il sogno dell’Inter può iniziare a prendere forma: ci sarà da attendere la prossima estate, staremo a vedere.