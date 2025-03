Strappo muscolare in Champions: quarti di finale a rischio

La colonna del club potrebbe non figurare contro l’Inter nell’eventuale scontro ai quarti di Champions League, ecco la situazione dopo l’infortunio

Il netto 0-2 maturato sul terreno di gioco del Feyenoord Stadium contro l’omonimo club proprietario dell’impianto, ha consentito all’Inter di portare a Milano metà dei 180 minuti complessivi degli ottavi di finale di Champions League.

Per Simone Inzaghi si è trattata di una prova complessivamente soddisfacente, nonostante le avversità del momento dovute agli infortuni. E per certi versi, il percorso è appena incominciato. Perché le difficoltà più grandi potrebbero insorgere sin dai quarti, in base al tipo di avversario che potrebbe pararsi davanti.

Stando alle prime ricostruzioni ipotetiche, ma piuttosto verosimili per quanto visto nelle altre partite giocate a metà settimana, gli uomini del tecnico piacentino potrebbero trovarsi innanzi al Bayern Monaco di Vincent Kompany. Uscente quest’ultimo da una prova solida, costellata da tre reti preziose, contro i conterranei del Bayern Leverkusen.

L’eventuale primo scontro diretto fra le due big europee potrebbe tuttavia esser caratterizzato da un’assenza piuttosto pesante, fronte bavarese.

L’esultanza costa a Neuer quattro settimane, potrebbe non giocare contro l’Inter

A dar conferma delle sensazioni poco positive sono stati gli esami strumentali effettuati in giornata dallo staff medico del club, per accertarsi delle condizioni fisiche di Manuel Neuer, infortunatosi proprio nel corso della partita col Leverkusen.

Il fuoriclasse tedesco ha accusato uno strappo al polpaccio della gamba destra, occorso non in azione quanto piuttosto durante un’esultanza in occasione del gol del 2-0 momentaneo di Jamal Musiala.

Tale infortunio costringerà Neuer ad un periodo di riposo forzato della durata di almeno 3 o 4 settimane, il che implica l’assenza certa per il ritorno dell’ottavo con la squadra di Xabi Alonso.

Da lì in avanti ci sarà poi la sosta dedicata agli impegni di Nations League, durante la quale il portiere avrà certamente occasione di concentrare ogni sforzo per velocizzare il proprio recupero. Proprio perché l’Inter potrebbe essere la sua prossima avversaria, se anch’essa dovesse avere la meglio sul Feyenoord nel conteggio complessivo del duplice scontro agli ottavi.

In ogni caso, la sua presenza resta in fortissimo dubbio. Ogni ulteriore analisi verrà effettuata soltanto a ridosso della nuova sfida di Champions League, a prescindere da quel che sarà il prossimo avversario del Bayern. Al suo posto, nel frattempo, dovrebbe giocare Jonas Urbig.