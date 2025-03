Inter-Monza, il gol di Birindelli scatena la bufera: “Crisi devastante”

Inter-Monza si è messa nel peggiore dei modi per i nerazzurri durante il primo tempo: i meneghini hanno due gol da rimontare e in molti l’hanno presa male

A San Siro sta accadendo quello che davvero in pochi potevano aspettarsi. L’Inter ha subito due gol dal Monza ed è passata in svantaggio con il risultato di 0-2 dopo un gol di Birindelli, grazie a un gran colpo di tacco di Mota, e poi con una rete bellissima di Keita Balde. La difesa ha le sue colpe, ma in generale la prestazione non ha convinto.

Sono in tanti a non aver dato il meglio, soprattutto Hakan Calhanoglu che ha perso una brutta palla che ha portato al secondo gol dei lombardi. Anche in difesa, però, dei movimenti e delle coperture preventive non hanno funzionato. Per fortuna, la rete di Arnautovic ha parzialmente sistemato le cose, ma il risultato resta clamoroso a San Siro.

Se l’Inter fa fatica anche col Monza ultima in classifica ad un passo dalla B vuol dire che è all’inizio di una crisi devastante. — Zirkziano (@Tijanismano) March 8, 2025

In molti l’hanno presa male e i tifosi sono parsi piuttosto sconfortati da quanto sta accadendo a Milano, in una partita che si è messa male proprio quando l’Inter sembrava in controllo. C’è addirittura chi pensa possa trattarsi l’inizio di “una crisi devastante“, ma Inzaghi e la squadra vogliono scongiurare questa eventualità e reagire subito nel secondo tempo contro l’ultima in classifica.