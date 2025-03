Inter, torna l’idea Gnonto: i dettagli del trasferimento

Il futuro di Wilfried Gnonto torna a intrecciarsi con le esigenze dell’Inter sul calciomercato: torna l’idea per l’attacco nerazzurro

Di nomi per l’attacco dell’Inter se ne sono fatti davvero tanti negli ultimi anni e tra questi c’è anche quello di Wilfried Gnonto. In molti lo ricordano come la sorpresa di Roberto Mancini, che ha deciso di lanciarlo nell’attacco dell’Italia con alterne fortune e anche diverse critiche per la scelta dell’esterno offensivo.

Oggi ha 21 anni e gioca per il Leeds in Championship. Anche se non sempre da titolare, si sta rivelando prezioso per il percorso del club inglese, visto che è riuscito a mettere a segno la bellezza di cinque gol e cinque assist nell’attuale campionato, anche se in più di 30 presenze.

Le caratteristiche del calciatore non hanno bisogno di tante presentazioni. È veloce e abile nell’uno contro uno, può migliorare ancora tanto tecnicamente e nella rifinitura dell’azione, ma può essere una scheggia impazzita in qualsiasi reparto offensivo, vista la sua abilità nel puntare l’avversario. L’Inter attualmente non ha in rosa un calciatore con queste caratteristiche e nel sistema di gioco di Simone Inzaghi agirebbe da vice Thuram, capace di attaccare la profondità e allungare la squadra.

Inter, proposto Gnonto: la dirigenza (per ora) ha altre idee

Nonostante un contratto ancora lungo con il Leeds, Gnonto può essere una pedina importante nel prossimo calciomercato estivo. L’attaccante si trova bene in Inghilterra, ma non potrebbe rifiutare l’opportunità di tornare in Italia dalla porta principale, e quindi in una delle maggiori big di Serie A.

Per questo, gli intermediari sono pronti a proporlo anche all’Inter, sperando che i nerazzurri fiutino l’affare, visto che diversi calciatori sono pronti a lasciare Milano nel reparto offensivo, su tutti Correa e Arnautovic che si libereranno a parametro zero. La valutazione del ragazzo si aggira sui 15 milioni di euro, che potrebbero essere raggiunti con dei bonus.

L’Inter, in ogni caso, al momento non sembra molto calda sul suo profilo. La velocità di Gnonto attrae, ma ci sono dei dubbi sulla posizione in campo e altri obiettivi hanno ancora la priorità per i nerazzurri. Si parla di nomi importanti come Jonathan David e Santiago Castro, su cui la società ha intenzione di riversare le sue attenzioni nei prossimi mesi. L’esterno italiano, per ora, resta nelle retrovie, ma non è un’opportunità da scartare del tutto.