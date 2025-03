Inzaghi: “Lautaro solo affaticato”. Poi tuona sul Feyenoord e spaventa su Zielinski

Simone Inzaghi ha parlato dopo la vittoria in rimonta dell’Inter contro il Monza: da Lautaro a Zielinski, il punto sugli infortuni

L’Inter è riuscita a battere il Monza rimontando il parziale doppio vantaggio del club brianzolo. In una serata del genere, che sembrava nascere e finire male, i nerazzurri sono comunque riusciti a muovere la classifica e a portarsi a +4 sul Napoli. Probabilmente è giusto tenersi questo dato, nonostante ci siano state diverse note negative nella partita di oggi.

Allo stesso tempo, c’è da fare ancora i conti con gli infortuni. Il ko di Zielinski, che vi abbiamo raccontato anche durante la partita, sembra parecchio serio, mentre le condizioni di Lautaro Martinez non preoccupano. Simone Inzaghi ne ha parlato in conferenza stampa: “Lautaro era solo affaticato, non ci sono allarmi. Zielinski ha sentito qualcosa al polpaccio, farà gli esami ma sicuramente lo perdiamo per un po’ di tempo”.

E a Dazn poco prima ha detto: “Le sensazioni per Zielinski non sono positive purtroppo. Zalewski e Dimarco martedì sicuramente no, vediamo per l’Atalanta”. Il tecnico nerazzurro è tornato anche sulla questione Triplete, rincarando la dose: “Gli obiettivi non sono tre, sono 4 perché c’è anche il Mondiale per club. Noi vogliamo competere e dare tutto per la maglia e per questi tifosi che hanno sostenuto la squadra anche sotto 0-2″.

Il caso Feyenoord e la prestazione di Calhanoglu: le parole di Inzaghi

Nel post partita si è aperto anche un piccolo caso relativo la possibilità per il Feyenoord di saltare gli impegni in campionato, in modo da raccogliere le energie per la Champions League.

Paolo Condò ha fatto notare come per lui non si tratta di una scelta regolare. E Inzaghi ha risposto: “Hanno fatto bene a farlo se c’è questa possibilità ma sono d’accordo con Paolo, non è regolarissima questa cosa. Il regolamento dovrebbe essere uniforme per tutti. Ovviamente loro hanno fatto bene a farlo”, ha dichiarato a Sky.

Il tecnico dell’Inter ha anche elogiato la prestazione di Hakan Calhanoglu, decisivo con il gol del parziale 2-2, sottolineando l’importanza del turco per i nerazzurri. A proposito del gol del regista, sono arrivate anche delle parole piuttosto curiose di Yann Bisseck sul suo assist.

“Penso che Calhanoglu tira meglio di me. Avrei anche potuto tirare io, ma non volevo tirare io e colpire un tifoso e fargli male“, ha dichiarato dopo la partita facendo sorridere un po’ tutti e diventando subito virale tra i tifosi.