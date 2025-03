“De Pieri come Mbappé”: nuovo record per l’Inter

L’Inter coccola il suo gioiello: in questa stagione, Giacomo De Pieri ha siglato un nuovo record con i nerazzurri che lo accomuna a Mbappé

L’Inter è in corsa su tutti i fronti e non era affatto scontato arrivati a questo punto di marzo. Simone Inzaghi l’ha rivendicato nell’ultimo periodo, in cui non sempre le cose sono andate così bene tra infortuni e qualche problema di troppo sotto il profilo tattico.

Il percorso in Champions League dei nerazzurri, almeno fino a questo momento, resta comunque di pregio. La Beneamata ha subito solo un gol contro il Bayer Leverkusen, per giunta neanche regolare e nei minuti finali, poi ha sempre tenuto la porta inviolata. E si è tolta anche una grande soddisfazione relativa il suo settore giovanile.

Contro il Monaco, infatti, Simone Inzaghi ha lasciato esordire Giacomo De Pieri, un talento purissimo (tutto mancino) che ha già realizzato otto gol e cinque assist in campionato, ma sta ben figurando anche in Youth League dove ha messo a segno due gol e quattro assist in sette partite. Proprio in occasione del suo esordio contro i francesi, è andato vicino al gol grazie a una grande giocata in area di rigore, ma ha siglato anche un record importante.

De Pieri è il più giovane calciatore impiegato dall’Inter in Champions League

Con 18 anni e un mese, De Pieri è stato il più giovane calciatore impiegato dall’Inter nell’attuale edizione della Champions League. L’esterno offensivo è al 17esimo posto nella lista totale della competizione, pari età di Ethan Mbappé, fratello minore dell’attaccante del Real Madrid.

Il più giovane è comunque Francesco Camarda con 16 anni e 7 mesi, seguito da Bouaddi del Lille e Gebel. In classifica, Lamal è solo al quinto posto, mentre in dodicesima posizione figura un grande talento come Nwaneri che sta stupendo tutti nella sua stagione con l’Arsenal.

Fa specie vedere De Pieri in questo novero di talenti. Il ragazzo di Zanchetta ha comunque grandissime qualità e le sta esprimendo in questa stagione, in attesa di un futuro che potrebbe essere davvero brillante.