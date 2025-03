L’Arabia lo porta via all’Inter: 80 milioni sul tavolo

In Francia sembrano scontenti e ora si parla di una possibile cessione a un club arabo: l’Inter è già fuori dai giochi

Gli esigenti tifosi del PSG stanno aspettando la fine di questa stagione per pronunciare la sentenza definitiva arrivato nel 2021 e così a lungo atteso. Nessuno discute il suo talento. E, dopo anni complicati, caratterizzati da un minutaggio non completo e una difficile convivenza con allenatori e compagno di reparto, si tireranno finalmente le somme.

Quest’anno Gigio Donnarumma sta giocando con più regolarità, ma non sta facendo bene così come tutti si auguravano. Inoltre sta continuando a temporeggiare sul rinnovo. E dati i precedenti, a Parigi non vogliono rischiare di farsi trovare impreparati. Meglio di chiunque altro i dirigenti del PSG ricordano infatti la sua guerra fredda con il Milan, con la scelta di non rinnovare a priori il contratto, privando così la società di una sicura fonte di guadagno per la sua cessione.

L’ex rossonero piace anche all’Inter. Anche perché, con un contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato, potrebbe essere un profilo interessante da acquistare con sconto quest’estate o addirittura gratis fra una quindicina di mesi. Il problema principale, in questo senso, sono le sue pretese d’ingaggio. Il portiere campano potrebbe infatti pretendere uno stipendio simile a quello attualmente percepito in Francia: 10 milioni, tra parte fissa e bonus.

Donnarumma in Arabia per 80 milioni? L’Inter molla il portiere

Intanto, però, si parla anche di un possibile interesse da parte della Saudi Pro League. Di certo, Donnarumma, in quanto giocatore in scadenza nel 2026, si sta guardando intorno per capire quale potrebbe essere la sua prossima destinazione in caso di addio alla Capitale francese. Non disdegnerebbe tornare in Italia, anche se dalla Serie A sarà difficile ottenere uno stipendio all’altezza delle sue aspettative.

Per l’Inter è Donnarumma è una suggestione ma non una necessità. Al momento il club nerazzurro è infatti ben coperto in porta: oltre a Yann Sommer e Josep Martinez può anche contare su Stankovic, che prima dell’infortunio si è messo in mostra con la maglia del Venezia.

Secondo quanto raccolto dalla redazione de L’Interista nelle ultime ore per il ventiseienne campano avrebbe analizzato un’offerta, ovviamente faraonica, pervenuta da un club dalla Saudi Pro League. Un triennale da 80 milioni di euro complessivi: una somma che potrebbe convincere subito Donnarumma a bloccare i colloqui di rinnovo con il PSG.

Interesse anche in Spagna e in Germania

Nessun altro club in Europa, allo stato attuale, potrebbe proporre un triennale così ricco a Donnarumma: magari in Premier ci sono anche club con la forza di spendere tanto, ma nessuno di questi li investirebbe per un portiere che nelle ultime sue uscite non ha mai convinto pienamente.

Nessuno discute il suo talento. Il ventiseienne di Castellammare di Stabia resta per qualità e storia uno dei portieri più forti in circolazione. Proprio per questo, la prospettiva di un trasferimento in Arabia potrebbe rappresentare per lui una sconfitta sportiva. Nonostante le grandi aspettative che tutti hanno nutrito e continuano a nutrire nei confronti del suo talento, finora Gigio non ha mai brillato. Non è stato costante e determinante al Milan e non ha fatto grossi progressi al PSG. Sembra insomma una promessa ancora in attesa della sua grande stagione.

Ecco perché l’Arabia non rappresenta l’unico scenario possibile per il suo futuro. Altre tre big d’Europa ci stanno facendo un pensierino. Dal Bayern Monaco, che deve ancora individuare l’erede di Manuel Neuer, alle spagnole Real Madrid e Barcellona.