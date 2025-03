Milan senza Champions e l’Inter ne approfitta: rossoneri beffati, che colpo

La mancata qualificazione del Milan alla prossima edizione di Champions League potrebbe agevolare l’Inter sul mercato. Ecco chi potrebbe arrivare in nerazzurro

Stesso risultato, stessa vittoria in rimonta per Inter e Milan contro Monza e Lecce. Due successi che, ovviamente, hanno anche un peso specifico diverso con i nerazzurri che hanno consolidato il primo posto in classifica mentre il Milan ha avvicinato il settimo posto, non certo l’obiettivo prefissato a inizio stagione.

Il piazzamento utile per la qualificazione in Champions League resta ancora molto lontano per i rossoneri che, nelle ultime dieci partite di campionato, hanno bisogno di un filotto di vittorie e di un crollo concomitante delle rivali per raggiungere il quarto posto. Uno scenario davvero impronosticabile al momento. Senza la qualificazione in Champions, il Milan cambierà l’allenatore e le strategie sul mercato. Non sono esclusi nuovi investimenti dopo quelli di gennaio per Gimenez, Bondo e Walker ma potrebbero essere diversi gli obiettivi rispetto ai nomi accostati da tempo ai rossoneri.

L’Inter su un obiettivo del Milan, la Champions cambia tutto

Da tempo, il Milan è sulle tracce di Samuele Ricci del Torino. Negli ultimi giorni della sessione invernale di mercato, i rossoneri hanno provato a prenderlo nuovamente con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Una proposta respinta dal Torino che ha rinnovato il contratto di Ricci fino al 2028 con la consapevolezza però che, anche la prossima estate, ci sarà l’assalto delle big di Serie A (e non solo) al suo centrocampista.

Per cedere Ricci, il Torino chiede e continuerà a chiedere almeno 30 milioni, una cifra che il Milan non potrebbe investire senza Champions o, nella peggiore delle ipotesi, senza qualificazione europea. Su Ricci c’è anche l’Inter. Dopo Sucic, i nerazzurri cercano un altro centrocampista per consolidare il reparto e potenziarlo ulteriormente in ottica futura.

Per età e caratteristiche, Ricci potrebbe essere il rinforzo perfetto, un vero e proprio jolly per la mediana che può agire sia da vice Calhnoglu che da vice Barella con la possibilità di essere schierato anche da mezzala. Per arrivare ai 30 milioni chiesti da Cairo, l’Inter potrebbe proporre al Torino l’inserimento di una o più contropartite.

Non è un mistero che ai granata piaccia Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter, in prestito allo Spezia in Serie B. Il Torino ha provato ad acquistarlo a titolo definitivo la scorsa estate, ricevendo il rifiuto dei nerazzurri, intenzionati a riportare Esposito alla base dopo un’ulteriore annata di prestito, stavolta in Serie A. In questa prospettiva, il Torino potrebbe essere la soluzione giusta per lui e per un altro giovane talento nerazzurro ovvero il centrocampista Thomas Berenbruch della Primavera. Da non escludere anche un possibile inserimento di Asllani che piace anche al Bologna.

Tutte indiscrezioni, ovviamente, al momento ma con una certezza. Su Samuele Ricci c’è anche l’Inter, pronta a partecipare a una sfida di mercato che coinvolgerà, oltre al Milan, anche la Juventus, il Manchester City (il centrocampista granata è un pupillo di Guardiola) e il Real Madrid.