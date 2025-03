Bisseck al posto di Pavard: due mesi per infortunio, che batosta anche per lui

La situazione nella difesa dell’Inter cambia ancora una volta: Bisseck può prendere il posto di Pavard, occhio ai due mesi di stop

L’Inter si tiene la bella reazione contro il Monza e la capacità di rimontare una partita che si era messa malissimo dopo il doppio vantaggio firmato dai brianzoli. La sorpresa era tanta contro l’ultima in classifica in una serata in cui anche la sfortuna ha avuto un ruolo fondamentale. Ma di fatto vanno date anche le colpe all’assetto di squadra e una prima frazione di gara in cui diversi singoli sono andati sotto il loro livello.

Tra questi c’è anche Benjamin Pavard: il francese è rimasto piuttosto timido nella sua posizione abituale di braccetto di destra e non è stato neanche preciso in copertura su Keita Balde. Il risultato è stato evidente nei primi 45 minuti, tanto che Inzaghi ha scelto di sostituirlo, schierando al suo posto Yann Bisseck.

L’impatto nella scorsa stagione era stato molto positivo per il calciatore arrivato dal Bayern Monaco, generando grande entusiasmo nei tifosi. In questa stagione, però, sta faticando sempre di più, tanto da retrocedere nelle gerarchie dell’allenatore di Piacenza.

Bisseck scavalca Pavard nelle gerarchie: l’infortunio continua a incidere

Bisseck, invece, sembra sempre più sicuro e a suo agio in quella zona di campo. Soprattutto in partite in cui gli avversari si chiudono e lasciano ben pochi spazi all’Inter, il tedesco è bravo a usare la sua forza fisica per scardinare le retroguardie e ha anche firmato l’assist per il gol di Calhanoglu.

In questa stagione, sta dando sempre più garanzie, dunque. Anche se Inzaghi alternerà sempre con sapienza i suoi due braccetti di destra, la sensazione è che ora sia lui il titolare in quel ruolo, o comunque al pari di colui che doveva essere il titolarissimo in quella posizione.

A pesare sulla stagione di Pavard è stato anche il lungo infortunio che l’ha tenuto ai box per due mesi. Da allora, non è più tornato lo stesso, segno che ancora qualcosa gli manca sotto il profilo fisico per essere il calciatore decisivo di un tempo. Ora ci si aspetta un cambio di passo immediato, perché gli impegni sono tanti e tutti servono al massimo.