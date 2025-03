Inter, cessione Lautaro Martinez: “Aperta trattativa preliminare”

Il Capitano nerazzurro, autore di un gran gol negli ottavi di Champions, è stato messo nel mirino dalla big: stavolta la lusinga è inglese

Quando serve, lui risponde sempre presente. Lo aveva fatto già a Riyadh, nella rocambolesca sconfitta subita in rimonta dal Milan, quando aveva sbloccato il risultato sul finale del primo tempo con una perla. E lo ha fatto anche in quel di Rotterdam, contro il Feyenoord, nella gara d’andata degli ottavi di finale, e sabato in casa col Monza. Rabbia, potenza, gol da vero bomber.

Protagonista di una stagione non eccezionale dal punto di vista realizzativo – per lo meno rispetto all’ultima, che lo ha visto capocannoniere solitario in Serie A – Lautaro Martinez si è trascinato, nel corso di questi mesi, le fatiche extra della massacrante annata scorsa.

Oltre a non saltare quasi nessun match con la sua Inter, l’argentino è poi volato nelle Americhe, dove a suon di gol – ‘pichichi’ anche della Copa America – il centravanti ha perfino accorciato le sue meritate vacanze estive per rispondere ‘presente’ alla chiamata di Inzaghi già per la prima di campionato.

I tanti impegni del 2024 hanno alla lunga condizionato il giocatore, apparso spesso poco brillante almeno rispetto alla scintillante versione fornita appena pochi mesi prima. Grazie all’ottimo lavoro svolto dallo stesso bomber e dal tecnico, il ‘Toro’ è tornato a brillare con l’inizio del nuovo anno. Inevitabilmente, se mai si fossero sopite, sono tornate le lusinghe provenienti da mezza Europa.

Lautaro, si fa sotto l’Arsenal: ecco il bomber del futuro

Già ‘storicamente’ corteggiato dalle grandi di Spagna – alla lista, oltre a Real Madrid e Barcellona, si è aggiunto anche l’Atletico Madrid – l’attaccante è da tempo nel mirino dei top club inglesi. Già, perché si dà il caso che parecchi di loro (dallo United al Chelsea, per finire con l’Arsenal) stiano cercando un grande bomber per migliorare sensibilmente la produzione offensiva.

E chi meglio di Lautaro, per restare alle grandi d’Oltremanica, potrebbe fare al caso dei Gunners, già attivi sul mercato con i nomi di Alexander Isak, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic e Viktor Gyokeres da tempo inseriti in agenda?

Secondo il portale inglese ‘Footballinsider247.com‘, la dirigenza dei londinesi avrebbe addirittura già aperto i colloqui preliminari con l’entourage del calciatore. Oltre ad essere universalmente apprezzato come uno dei 5 migliori attaccanti al mondo, il nativo di Bahia Blanca già gode della stima incondizionata di Andrea Berta, il dirigente prossimo ad essere nominato come DS dei Gunners.