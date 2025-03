DIRETTA Inter-Feyenoord: Sommer e Frattesi dal 1′, davanti Thuram-Taremi | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i biancorossi di van Persie nel ritorno degli ottavi di Champions League. Segui la Diretta Live del match

L’Inter riceve il Feyenoord a San Siro in un match valido come gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida tra due formazioni che cercano di recuperare qualche infortunato per il rush finale della stagione che sarà diretta dall’arbitro slovacco Kruzliak.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal sofferto successo in rimonta in Serie A contro il Monza che gli consente di restare in testa al campionato, hanno più di due risultati su tre a disposizione per accedere ai quarti. Grazie al 2-0 di mercoledì scorso a Rotterdam firmato da Thuram e Lautaro Martinez, infatti, oltre alla vittoria e al pareggio, può bastare una sconfitta di misura. Dall’altra parte i biancorossi di Robin van Persie, privi dello squalificato Osman, hanno invece beneficiato di un turno di riposo nella Eredivisie: gli olandesi hanno bisogno di tre o più gol di scarto per ribaltare la situazione, mentre con due porterebbero la gara ai tempi supplementari. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, così come in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Now. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti con la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Feyenoord live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-FEYENOORD

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All.: Inzaghi

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Moussa, Ueda, Sliti. All.: van Persie