Inzaghi e Conte via a fine stagione? Ecco il doppio annuncio di Biasin

Fabrizio Biasin si espone sul futuro di Simone Inzaghi e Antonio Conte a fine stagione. Stesso destino all’orizzonte per i due duellanti per lo Scudetto

Dieci le giornate che mancano alla conclusione del campionato di Serie A più incerto dell’ultimo triennio con tre squadre in piena lotta per la conquista dello Scudetto 2024-2025.

In testa c’è l’Inter con un punto di vantaggio sul Napoli e tre sull’Atalanta, avversaria domenica di Lautaro e compagni in uno scontro diretto che mette in palio tre punti pesantissimi, come del resto saranno quelli di tutti gli altri match previsti nel rush finale che seguirà allo stop per le Nazionali.

Se Gasperini non si è mai ritrovato in una simile situazione di classifica in carriera, Inzaghi e Conte l’hanno già sperimentata ma con esiti diversi. Conte l’ha vissuta nella stagione 2011-2012, quella del primo Scudetto vinto con la Juventus al termine di un duello serrato con il Milan di Allegri. Milan che ha tolto a Inzaghi e i suoi il Tricolore nel 2021-2022, in una sfida punto a punto che si è risolta solo all’ultima giornata.

Inzaghi e Conte, addio a Inter e Napoli ? La previsione di Biasin

Scudetto, quello in palio, che può influire anche sul futuro dei due allenatori. Inzaghi è ancora in corsa su tre fronti con l’Inter che disputerà, peraltro, anche il Mondiale per Club in estate. Conte ha solo lo Scudetto da conquistare e, dopo la prudenza ostentata a lungo durante il campionato, inevitabilmente, con un punto di distanza dalla capolista si sta esponendo sulle reali ambizioni dei suoi.

C’è chi ha ipotizzato un suo addio al Napoli dopo l’evidente malumore esternato per il mancato acquisto di un sostituto di Kvara, scenario che potrebbe ripetersi in estate qualora il club non assecondasse di nuovo le sue richieste sul rafforzamento della squadra che disputerà la prossima edizione di Champions. Si è scritto anche di una possibile separazione tra l’Inter e Inzaghi nel caso i nerazzurri terminassero l’annata senza Scudetto o altri titoli.

Per Fabrizio Biasin, ogni verdetto sul futuro dei due allenatori è rinviato a fine stagione anche se l’epilogo è facilmente prevedibile. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Punto Nuovo: “Impossibile dirlo ora. Tutto dipenderà dal finale di stagione. Se manchi un obiettivo, condiziona molto la scelta finale. Sono situazione più mediatiche che effettive. Ci sono tante possibilità che entrambi vadano avanti con i rispettivi progetti.”

Sul possibile esito della lotta Scudetto, invece, Biasin ha usato un paragone … da Formula 1: “Il Napoli è come se fosse negli scarichi dell’Inter – spiega il collega – sta attendendo il rettilineo per azionare il DRS e sorpassare l’Inter alla prima occasione buona. Conte ha forze nuove in panchina mentre ha visto i suoi esaurire la batteria. I rientri di Anguissa e Neres saranno fattori decisivi per il Napoli.” E l’Atalanta, dopo lo 0-4 alla Juve, incombe sempre più minacciosa su entrambe..