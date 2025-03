Il nome di Ederson continua a essere nel mirino dell’Inter per la prossima estate: le cifre e i dettagli del possibile trasferimento

La prossima estate sarà parecchio calda per il centrocampo dell’Inter. In attesa di capire cosa succederà in mediana, c’è anche da pensare all’erede di Mkhitaryan e al sostituto di Frattesi, sempre più in odore di lasciare i nerazzurri, anche se solo alla cifra fissata da Marotta e Ausilio.

Diversi nomi sono già finiti nel mirino del club nerazzurro, a partire da Samuele Ricci, che piace molto anche al Milan e che la società meneghina sta seguendo a stretto giro di posta. Non è l’unico profilo dalla Serie A che resta gradito a Simone Inzaghi, visto che anche per Ederson il pressing non si è allentato, anzi.

Il brasiliano piace da tempo, addirittura da quando vestiva la maglia della Salernitana, ma poi l’Atalanta è stata brava ad anticipare tutti e a mettere a segno un colpo importante con un investimento oneroso, nonostante la retrocessione dei campani. In questi anni, il centrocampista è stato fondamentale per i progressi della squadra di Gasperini. Può essere impiegato in una mediana a due, coprendo ampie porzioni di campo, ma anche come mezzala pura.

Ederson è il profilo ideale per il centrocampo dell’Inter: non mancano i problemi

Ederson darebbe grande impatto nelle marcature preventive e un gioco più verticale, da box-to-box puro, per dirlo all’inglese. Secondo quanto raccolto da InterLive.it, il calciatore piace ancora molto e un tentativo verrà fatto in estate, quantomeno un sondaggio esplorativo, soprattutto se dovesse essere ceduto Frattesi per una cifra sui 35-40 milioni di euro e dovesse uscire anche Asllani, costituendo un importante tesoretto da reinvestire a centrocampo.

I rapporti con l’agente del brasiliano sono ottimi e questo potrebbe essere un fattore favorevole per la buona riuscita dell’affare. Allo stesso tempo, c’è da fare i conti con l’Atalanta, in salute economicamente e diventata una bottega carissima con il passare degli anni.

Da parte dei bergamaschi, serviranno almeno 50 milioni di euro per acquistare il ragazzo, nella testa dell’Inter la proposta potrebbe essere sui 40 milioni, ma potrebbero essere insufficienti. In più c’è da fare i conti con un’ampia concorrenza dalla Premier League – quindi con maggiori margini di spesa per ingaggio e cartellino – e anche con la Juventus, che non ha mai mollato il ragazzo. Insomma, la strada è in salita, ma l’Inter ha comunque voglia di provarci.