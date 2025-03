Annuncio choc, ha una brutta malattia: salta anche Bayern-Inter

L’Inter affronterà il Bayern Monaco nei quarti di Champions. L’ultimo precedente, risalente a quattordici anni, finì 3-2 per i nerazzurri

L’eroe di quella serata del marzo 2011 fu Pandev. Quest’anno Inzaghi spererà in Thuram e Lautaro, e soprattutto nel recupero completo di tutti quei calciatori che stanno costringendo l’Inter a esperimenti sul campo e a una gestione non razionale delle forze di alcuni altri interpreti.

Il Bayern Monaco arriverà ai quarti in gran forma. Il club dei Die Roten è primo in Bundesliga a 61 punti, otto sopra il Leverkusen, la squadra schiantata agli ottavi di finale di Champions. Kompany si basa su un 4-2-3-1 abbastanza sbilanciato in attacco, con Coman, Musiala e Olise alle spalle di Kane. Sono forti, ma in alcune partite, anche in Bundesliga, hanno faticato a mantenere il controllo del gioco, subendo parecchio la pressione avversaria.

Il Bayern di Kompany sembra dunque ancora in rodaggio. Segna molto e ha difensori solidi, ma non sempre riesce a dominare il gioco come ci si aspetterebbe. Il più delle volte la squadra si adatta alle circostanze, senza imporsi. L’Inter è l’opposto: una formazione ben organizzata e dal gioco quasi sempre pensato.

Il Bayern perde Pavlovic. Parla il ds del club

Ieri sera è arrivata una notizia poco incoraggiante per il Bayern. Il nazionale tedesco Aleksandar Pavlovic sarà infatti costretto a star fuori per molte settimane. L’annuncio è arrivato da parte del direttore sportivo del club, Max Eberl. Parlando dopo la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen, il ds ha dichiarato che il giocatore è malato.

“Ha fatto tutti i test e sembra che abbia la mononucleosi. Ci vorrà del tempo per il recupero”, queste le parole del dirigente. Si tratta di un’infezione trasmissibile tramite saliva, causata dall’EBV, il virus di Epstein-Barr. I medici la definiscono una malattia autolimitante che negli adulti può essere più pericolosa rispetto a quando colpisce bambini o adolescenti.

I sintomi principali sono febbre, mal di gola, stanchezza e ingrossamento dei linfonodi. Di norma, durano un paio di settimane. Ma chi si ammala di mononucleosi ha di solito un recupero più lento, a causa di spossatezza e altri disagi. Le complicanze sono rare. Ma è sempre bene cautelarsi, e soprattutto stare lontani dagli altri, per evitare contaminazioni.

Il Bayern Monaco, nei giorni scorsi, aveva parlato di una “infezione persistente. Ecco il motivo per cui il ventenne non era sceso in campo ultimamente. Pavlovic, che si era già fermato a inizio stagione per una frattura alla clavicola, non è comunque una pedina indispensabile per Kompany. L’anno scorso ha messo insieme 19 presenze in tutto. Quest’anno è sceso 15 volte…

Pensieri ai quarti ma anche al campionato

Inzaghi si è detto più volte orgoglioso per i risultati finora raggiunti dalla sua squadra e ha confermato di voler lottare su tutti i fronti. Per ora, dunque, ad Appiano non si parlerà di Bayern Monaco ma solo di Atalanta, per preparare l’importantissima sfida di Serie A. Vincendo l’Inter si confermerebbe al primo posto e terrebbe a distanza un’accreditata avversaria per il titolo.

Poi, verrà il tempo per concentrarsi sulla Champions. I quarti di finale sono già un bel traguardo. Ma l’Inter vuole di più. Anche a livello economico potrebbe essere molto interessante accedere alla semifinale.

Finora il club ha incassato circa 90 milioni dalla Champions. E l’accesso ai quarti di finale vale 12,5 milioni. In questo modo i nerazzurri hanno già superato i ricavi dalla Champions 2024/2025 solo come risultati Champions 2023/2024 (65 milioni) e della Champions 2022/2023 (101,2 milioni in tutto).