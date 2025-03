L’ok arriva a 30 milioni: l’Inter piazza la cessione a sorpresa

La dirigenza di viale della Liberazione potrebbe aprire a un clamoroso addio durante il calciomercato estivo: tutti i dettagli

Dopo il successo sul Feyenoord che ha regalato all’Inter di Simone Inzaghi i quarti di finale di Champions League, i tifosi nerazzurri non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà alla loro squadra del cuore questo scoppiettante finale di stagione.

Certo, lo Scudetto resta la priorità, ma questa Inter ha dimostrato di poter vincere tutto. Ecco perché da una squadra forte e attrezzata – quella attualmente in mano al tecnico di Piacenza – tra pochi mesi si proverà a passare ad un gruppo ancor più completo, sulla carta imbattibile.

Il calciomercato estivo arriverà in aiuto della dirigenza di Viale della Liberazione che sta già progettando le prossime mosse per il futuro. Tra nuovi innesti – soprattutto in attacco – agli addii (tanti) che caratterizzeranno l’estate nerazzurra. In tal senso, c’è un nome in particolare che a sorpresa potrebbe lasciare i campioni d’Italia in carica.

Inter, addio deciso: 30 milioni per la firma

Si parlava di attacco, di come Correa, Arnautovic e forse pure Taremi possano fare le valigie e dire addio ai colori nerazzurri tra una manciata di settimane. I nomi, per rimpolpare il reparto avanzato, di certo non mancano. Ma la reale sorpresa potrebbe arrivare più dietro.

In difesa dove molto – se non quasi tutto – rischia di cambiare. Perché tra i possibili addii estivi sta prendendo forma pure quello di Benjamin Pavard, difensore arrivato nell’agosto 2023 dal Bayern Monaco per poco più di 31 milioni di euro. Il nazionale francese in questa stagione ha già collezionato 29 presenze con 1 assist, tra campionato e coppe, e addirittura 2065′ in campo agli ordini di Inzaghi.

In uno scenario nel quale Stefan de Vrij potrebbe rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e con il duo Acerbi-Darmian pronto forso a vivere l’ultimo anno di contratto da comprimari – in attesa di almeno un grande colpo in entrata proprio in quella zona del campo – la cessione di Pavard è più che possibile.

Inter, Pavard se ne va? Ecc dove potrebbe trasferirsi

Il classe ’96 ha grande mercato, soprattutto in Francia, dove un club in particolare sembrerebbe intenzionato a farsi avanti alla riapertura del mercato estivo: si parla del PSG.

La società di Al-Khelaifi punta ad un grande colpo, di esperienza, per la difesa. Pavard- sotto contratto fino a metà 2028 con l’Inter – sarebbe la soluzione giusta visto che può occupare tanto il ruolo di centrale quanto quello di terzino destro, quando necessario. E così con una proposta intrigante alla dirigenza di Viale della Liberazione, l’ex Bayern Monaco potrebbe prendere un volo di sola andata verso Parigi.

30 milioni di euro per il cartellino di Pavard, uno sforzo minimo per la dirigenza del PSG che non avrebbe problemi a garantire all’Inter la cifra richiesta. E così la rivoluzione alla retroguardia nerazzurra potrebbe partire proprio da Pavard che dopo appena due anni a Milano, sarebbe pronto a tornare a ‘casa’.