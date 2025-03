Mazzata da Appiano: out 4 giocatori, saltano Atalanta-Inter

Confermate quattro assenze in vista del big match della domenica contro l’Atalanta, mentre permangono dubbi sulle condizioni di de Vrij

Trattasi degli ultimi giorni utili a limare l’assetto di squadra e snocciolare qualche dettaglio tattico, prima che l’Inter faccia vela a Bergamo per affrontare nell’ultimo faccia a faccia stagionale l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Entrambe le formazioni arrivano alla super sfida della domenica con un bottino di risultati positivi sulle spalle e diverse certezze, sebbene la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi conti dalla sua un numero costante di calciatori infortunati che non potranno prender parte all’incontro.

Nello specifico, l’allenamento odierno ha evidenziato e confermato quattro assenze in organico: Federico Dimarco, Matteo Darmian, Nicola Zalewski e Piotr Zielinski. Di certo non una sorpresa, visto che eran tutti già dati per indisponibili con largo anticipo.

Per l’occasione, lo staff tecnico dell’Inter adotterà ulteriori misure di contenimento nei vari reparti, affinché la compattezza generale di squadra non ne risenta. Intanto, sempre sui campetti della Pinetina, si è rivisto all’opera Stefan de Vrij.

Lavoro personalizzato per de Vrij, l’Inter spera nel recupero

Ciononostante, il difensore centrale olandese – reduce da una infiammazione al ginocchio accusato nel pre-partita di Inter-Feyenoord – ha svolto soltanto una sessione di lavoro individuale personalizzato.

Questo lascia intendere che non sia ancora pronto per far rientro in gruppo e le sue condizioni, seppur stabili, verranno rivalutate fra venerdì e sabato. La sua convocazione resterà in bilico fino all’ultimo giorno utile.

Intanto, in via del tutto precauzionale, Inzaghi ha già considerato l’idea di schierare Francesco Acerbi dal primo minuto come fatto in Champions League. Ed eventualmente, laddove le situazioni di gioco dovessero richiederlo, procedere ad una sostituzione a gara in corso per meglio distribuire il dispendio energetico anche sulle gambe di Yann Bisseck, in qualità di pedina centrale della linea difensiva a tre.